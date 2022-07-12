中国发改委：鼓励吸引社会资本参与国家公路建设严控地方债务风险

中国国家发展改革委基础设施发展司副司长周小棋星期二（7月12日）介绍新出台的《国家公路网规划》时说，国家在公路网建设方面将改革创新投融资政策，进一步完善多渠道、多层次、多元化投融资模式。鼓励吸引社会资本参与国家公路建设，严控地方债务风险。

根据澎湃新闻报道，周小棋在发改委专题新闻发布会上说，《国家公路网规划》对未来国家公路网建设从多个方面，提出了保障规划实施的政策措施。

周小棋说，一是加强规划协调协同。强化跨部门、跨区域、跨行业一体衔接协调，按照“统筹规划、分级负责”原则，加强央地联动和政策协同，协力推进规划实施。

二是强化规划实施保障。加强与国土空间等相关规划衔接，按照节约集约高效的要求，合理保障国家公路建设土地资源供给，依法加快国家公路用地用海用林、环境影响评价、水土保持等报建手续办理，为规划项目实施提供政策和要素支持。

三是完善资金保障机制。改革创新投融资政策，进一步完善多渠道、多层次、多元化投融资模式。在落实事权支出责任、强化财政资金保障的基础上，鼓励吸引社会资本参与国家公路建设。鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，积极盘活存量资产。适时修订《公路法》《收费公路管理条例》等法律法规，调整收费公路政策，促进公路可持续健康发展。

四是严控地方债务风险。坚持尽力而为、量力而行，合理确定建设规模和建设节奏，科学论证项目建设时机及建设标准，强化技术方案比选，合理控制工程造价，稳步有序推进项目建设。建立健全高速公路债务风险监测机制，债务负担较重地区严格控制新开工项目规模。

五是优化规划实施管理。落实各级政府在公路建设、运营、养护、管理中的事权和职责，提高公路养护质量和运营管理水平。扎实开展国家公路网线位规划、项目前期工作和重大工程论证，做好国家公路命名编号调整工作，稳妥有序推进规划实施。同时加强规划实施进展和成效监测分析，适时开展规划评估，规范做好规划动态调整或修订工作。