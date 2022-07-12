香港开展首个大型“长冠病”研究

香港中文大学医学院星期二（7月12日）开展全港首个大型“长冠病”研究，将调查冠病康复者出现后遗症的情况，以协助政府制定策略及调拨资源，策划更全面的长冠病医疗服务。研究结果预计在半年内公布。

冠病长期后遗症简称“长冠病”，英国卫生局（NICE）和美国疾病控制及预防中心（CDC）对长冠病的定义是：冠病病情康复后一个月以上出现不能以其他原因解释的症状，如疲倦、记忆力差、失眠、运动耐力降低和脱发等。

据香港中通社报道，研究以网上问卷形式进行，所有冠病康复者都可参与。问卷会询问受访者的基本资料，如性别、年龄、确诊资料及疫苗接种纪录、长冠病症状和对个人健康的影响。

中大医学院院长兼肠道微生物群研究中心主任陈家亮说：“一年前长冠病问题并不普遍，大家认知偏低。但我们有理由相信，这是一个持续的问题。”

据香港政府统计，香港近130万人曾经染冠病，当中不少康复者出现长冠病的症状。

中大医学院于2021年发表的研究显示，76%冠病患者康复后六个月内出现至少一种长冠病症状。团队后来进行的一项问卷研究也发现，554个康复者当中，有七成人患有中度至严重程度的长冠病症状。

陈家亮表示，这次调查皆在探讨冠病康复者中有多少人会出现长冠病的新症状；出现长冠病后对个人的日常生活，以致工作表现的影响；对医疗架构承担能力影响有多大。

此外，这次的大型研究将分析中大医学团队研发的微生态配方SIM01是否能通过改善冠病感染者的肠道微生态，缓解或预防长冠病。

据香港电台网站报道，参与者完成问卷后可选择参与第二阶段研究，团队将为1000名长冠病患者提供肠道微生态分析，期望通过改善微生态失衡治疗长冠病。

陈家亮的研究团队今年1月分析超过1200个粪便样本，发现长冠病患者的肠道微生态有不寻常的微生态失衡，或造成长冠病一些无法解释的持续症状。