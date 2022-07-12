紫光集团完成股权交割 智广芯100%控股

历时近一年的紫光集团破产重整案，进入收官阶段。

这家中国半导体企业公告称，已于星期一（7月11日）完成了公司股权的工商变更登记手续，两家原股东清华控股有限公司及北京健坤投资集团有限公司全部退出，公司100%股权已登记至北京智广芯控股有限公司（简称智广芯）名下。

综合财新网、每日经济新闻等报道，智广芯成立于2021年11月22日，注册资本549亿元（人民币，下同，约115亿新元），是北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体，为收购紫光集团而搭建的收购平台。

紫光旗下芯片设计、云服务及存储设备制造等业务，对中国推动的供应链自主及进口替代具有战略价值，其重整前景为市场所关注。

根据公告，紫光集团这家市值超过千亿元的企业同时发生人事变更，其董事会于星期一选举智路资本实控人李滨为董事长，兼任总经理，取代此前执掌紫光集团十多年的原董事长赵伟国。

财新网引述熟悉该交易的人士透露，紫光集团管理人已于星期一下午与智路建广联合体举行了交接会，将紫光集团的章证照及经营管理事务全面移交。

紫光集团是中国最大校企清华控股集团旗下的重要科技集团，涉及半导体、云计算等领域，旗下有紫光股份、紫光国微、长江存储、紫光展锐、紫光云等资产，整体规模近3000亿元。2020年11月，因无法偿还2017年发行的13亿元规模私募债券本金，紫光集团开始深陷多重债务违约，引发破产重整。

历经近一年的谈判后，紫光集团旗下主要上市平台在2021年12月公告显示，智路资本、建广资产等七家机构组成的联合体，击败浙江国资与阿里巴巴联合体，成为紫光破产管理人选定的战略投资者。

这个联合体出资600亿元接盘紫光集团。该笔款项于今年4月1日前到位，重整进入交割阶段。此前，管理人曾承诺，要在今年7月14日前实现交割。