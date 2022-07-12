消息：港行会决定公务员统一加薪2.5%

消息透露，香港行政会议星期二（7月12日）决定公务员统一加薪2.5％，追溯至今年4月1日。

据网媒“香港01”报道，香港行政会议星期二开会，就公务员加薪方案最后拍板，多名行政会议成员均认为2.5%是合适增长幅度，难以调整。

行政会议成员汤家骅称，明白公务员对加薪幅度感到失望，但方案已考虑政府财政、通胀等因素，而且低层公务员加薪幅度比薪酬趋势净指标的2.04%还高，相信加幅不会有变。

统一加薪方案上周出炉后，香港多个工会表示极度不满，其中香港公务员总工会主席冯传宗批评方案是“侮辱性加幅”；警察队员佐级协会主席林志伟也对加薪方案表示极度不满，认为薪酬趋势调查若只供政府参考，便无须浪费人力、职管双方时间讨论，他也要求会见香港特首李家超。

不过，据传部分工会代表收到指示，要求他们理解港府决定、顾全大局，后来工会态度软化，没有再提出约见要求或公开批评相关方案；有代表则认为公务员加薪议题已高度政治化，渗入各方力量，并对此表示无奈。

冯传宗受访时说，他星期一已致信公务员事务局局长，希望代为向李家超传达意见，称公务员总工会期望港府从善如流调高加幅，并认为这是“诚意的展现”；若港府最后决定维持2.5%加幅，也希望与各公务员讲解日后加薪机制如何处理。

行政会议星期二通过加薪方案后，星期三（13日）将交由立法会公务员及资助机构员工事务委员会讨论，之后再交由财务委员会审批，生效日期追溯至今年4月1日。

据悉，行政会议星期二开会后将放“暑假”，至8月23日复会。