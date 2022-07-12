朱立伦：国民党降半旗悼安倍是表达尊敬与谢意

日本前首相安倍晋三遇袭身亡，台湾在野党国民党星期一（7月11日）降半旗哀悼，引发部分批评，党主席朱立伦星期二说，安倍与国民党之间有深厚的友谊，这是表达对亡者的尊敬，也是表达对安倍长期支持台湾的谢意。

根据联合报报道，安倍晋三上星期五遭枪击辞世，台湾政府宣布11日各级政府机关（构）、公立学校降半旗一日，以感念安倍毕生对台湾的卓著贡献；国民党中央党部也与政府同步，降半旗一日，引发党内批评。

中广董事长赵少康认为，安倍卸任后就去靖国神社，对台湾慰安妇不道歉、不补偿，国民党不必跟随民进党政府下半旗，并形容这么做是投机、愚昧，失去自主立场。国民党前主席洪秀柱批评，称国民党下半旗的决定不智，必将伤害支持者的心。

面对批评声，朱立伦在基隆受访时表示，安倍家族与国民党有深厚的情谊，对台湾、国民党也展现出友谊。相信各种方式都是表达对亡者的尊敬，表达对安倍长期支持台湾的谢意。

国民党文传会副主委林家兴也说，台湾与日本之间，以及国民党及日本自民党之间，有长年价值渊源及特殊历史情谊，安倍更是当前美国及多个民主国家执行“印太战略”的重要推手，无论在日本国内及国际社会都地位特殊，对台湾安全与发展皆有正面贡献。

国民党立委林为洲说，政党也是机关团体，所以降半旗在法理上没有问题。对死者表达哀悼，是普世价值，同时安倍也是对台湾最友善的日本的前元首，所以他也认为，这没有什么不恰当之处。

国民党籍台北市议员徐巧芯则说，可以尊重民进党政府降半旗，但国民党不需要降，因为国民党与安倍在重大议题上的主张，有非常不相同之处，包括钓鱼台主权以及对慰安妇的立场等；她也建议，国民党应该说明为何降半旗，不要造成只是要跟风的印象。

