王毅与亚细安秘书长会面：反对大国博弈进入本地区

中国国务委员兼外长王毅星期一（7月11日）在印度尼西亚雅加达与亚细安秘书长林玉辉会面。王毅称，要高度警惕并抵制一切损害亚细安中心地位的行为，反对任何将大国博弈、集团对抗引入本地区。

据中国外交部官网消息，王毅在与林玉辉会面时说，中国是亚细安最大邻国，彼此互为最大贸易伙伴，中国始终将亚细安当做外交政策优先方向，支持亚细安发展壮大、加快共同体建设。

王毅进一步说道，中国率先同亚细安建立战略伙伴关系并提升为全面战略伙伴关系，率先加入《东南亚友好合作条约》，率先同亚细安商谈建立自贸区，率先明确支持亚细安在区域合作中的中心地位，坚定支持亚细安主导、行之有效的现行区域架构。在双方共同努力下，中国亚细安合作展现出蓬勃生机活力，使本地区成为最安全、最有发展前途的地区。

王毅强调，中国和亚细安支持主权平等和国际关系民主化，在多极化进程中走在前列。面对国际形势剧烈变化和新的挑战，要高度警惕并抵制一切损害亚细安中心地位的行径，反对任何将大国博弈、集团对抗引入本地区的图谋，共同倡导开放的区域主义，携手维护来之不易的地区和平稳定，共创团结繁荣的光明前景。

根据中方新闻稿，林玉辉感谢中国及时向亚细安提供疫苗和抗疫物资，赞赏中国支持亚细安中心地位和共同体建设，为加快地区经济复苏、实现可持续包容增长、促进亚太发展繁荣作出贡献。

林玉辉表示亚细安期待和中国加强全面战略伙伴关系，共同坚持开放的区域主义，愿以中国亚细安可持续深化互联互通、供应链稳定、数字经济、气变应对、生态保护、防灾减灾、人文交流等各领域合作。

王毅星期一也在亚细安秘书处就坚持开放的区域主义发表政策演讲，他在谈及下阶段中国亚细安合作方向时提出了五点，一是继续支持亚细安中心地位，促进地区团结合作；二是推动以亚洲方式解决分歧矛盾，维护地区和平稳定；三是坚定奉行开放发展战略，推进地区经济一体化；四是推动科技创新合作，激发地区新发展动能；五是弘扬亚洲价值观，加深人民友好感情。