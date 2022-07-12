中国离岸债券违约占比创下纪录高点

中国离岸和在岸信贷市场承压水平的差距扩大，在岸市场风平浪静之际，海外票据的违约创下纪录。

彭博社报道，根据汇编的数据，按发行量计算，今年迄今为止离岸违约占所有中国债券违约的85%，创下纪录新高。相比之下，直到去年一直占据主导地位的在岸拖欠情况处于自2018年开始有数据以来的最低水平。

中国企业2022年境外违约规模262亿美元（下同，约369亿新元），几乎全部来自房企。随着借贷成本飙升，该行业今年基本上无法发行美元债，来为过去十年举债扩张期间发行的票据再融资。

彭博社分析，北京的“三道红线”去杠杆政策和新房销售量暴跌，抑制了许多房企的流动性。

今年中国发行人在岸票据的违约金额大降逾75%至312亿元人民币（约65亿新元）。北京的货币宽松政策、督促企业避免债券违约和展延偿债期限等喘息机会，都有助于在岸票据市场的平静。

根据彭博汇编的数据，随着中国房企面临另外317亿美元的美元票据到期，在岸和离岸债承压水平的差距似乎到年底前都将继续存在。本月，世茂集团未能如期兑付10亿美元债券；融信中国提示，可能无法在宽限期内支付两笔美元债的利息。

此外，中国恒大未能获得投资者同意进一步延期兑付的议案，标志着当地债权人的立场趋于强硬。