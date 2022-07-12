上海两居委会倡议储备14天食品医药引封城担忧

中国金融中心上海市冠病疫情再起，上海两个居委会发布提醒居民做好14天左右食品和医药储备的倡议书，引起舆论关注，担心是否又要封城。居委会回应称，发出倡议书只是友情提示。

上海7月11日新增五起本土确诊病例和54起无症状感染者，其中一起确诊病例和两起无症状感染病例是在隔离管控区外发现，两起无症状感染者分别住在普陀区和虹口区。

据《健康时报》报道，上海两个居委会发布的倡议书7月11日在社交媒体引发关注，倡议书中向居民发出包括“有条件的请家中做好14天左右的食品和医药储备，有备无患”在内的六项倡议。

上海市普陀区新湖明珠城居委会工作人员证实倡议书是真的，并称发出倡议书主要基于两方面原因，一是现在疫情散发，经常性会有密接、次密接的封控管理；另一方面是想激发大家的防疫意识，“还是要绷紧这根弦。”

工作人员提到，发出倡议主要是提醒大家去参照执行，前面几项比如打疫苗、非必要不外出等也值得关注。

上海市虹口区广灵居委会工作人员也说，这样倡议主要是为了提醒居民有备无患。

工作人员称，现在密接也要封楼，只想提醒一下居民，家里能够多备点物资。万一封控比较紧急，大家没有时间去买东西，会带来生活上的困扰，所以把这种情况跟大家“友情提示一下”。

上海市卫健委7月10日证实在浦东新区首次发现一起奥密克戎BA.5变异株病例，多区将从星期二（7月12日）起实施三天两检，此前饱受封控之苦的民众担心政府会再次采取大面积封控措施。

“上海发布”微信公众号7月11日文章的评论区内，就有网友针对上海疫情防控留言提问，在网友“有没有网络流传的中考过后大规模封控的情况”“又有谣言说要浦东浦西鸳鸯锅封控和按区封控……静等辟谣”等留言下，上海发布回应称，“没有这回事”，“这就是谣言！”