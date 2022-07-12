哈尔滨原副市长王沿民获刑17年

黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院星期二（7月12日）对哈尔滨市政府原党组成员、副市长王沿民受贿、挪用公款案件进行一审公开宣判，依法以受贿罪判处被告人王沿民有期徒刑15年，并处罚金人民币八百万元（下同，约167万新元）；以挪用公款罪判处其有期徒刑七年，数罪并罚，决定执行有期徒刑17年，并处罚金人民币八百万元。对冻结、查封、扣押在案的被告人王沿民受贿犯罪所得及孳息予以没收，上缴国库；不足部分及孳息继续追缴，上缴国库。被告人王沿民表示服判，不上诉。

根据黑龙江省高院微信公号发布的通报，经审理查明：2000年至2020年，被告人王沿民利用担任哈尔滨市城乡建设委员会（下称哈尔滨市建委）主任助理、哈尔滨市建委副主任、哈尔滨市松北区区长、哈尔滨市国土资源局局长、哈尔滨市建委主任、哈尔滨市道里区委书记、哈尔滨市副市长等职务上的便利，为相关单位或个人在工程承揽、项目协调、职务提拔等事项上提供帮助，非法收受上述单位或个人给予的财物，共计折合人民币7353万余元。

2015年，被告人王沿民还利用担任哈尔滨市建委主任职务上的便利，通过下属企业以虚假购房方式挪用公款人民币1899万余元借给他人使用。2016年9月至2018年8月，上述挪用款项本息返还1900万元。

齐齐哈尔市中级人民法院认为，被告人王沿民身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为构成受贿罪；利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额巨大，超过三个月未还，其行为构成挪用公款罪。鉴于被告人王沿民到案后如实供述自己的罪行，并主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实；检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，构成立功；自愿认罪认罚；赃款赃物大部分追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，可依法对其从轻处罚。综合考虑全案犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，遂作出上述判决。

据公开资料显示，现年58岁的王沿民是哈尔滨本地人，毕业于哈尔滨建筑工程学院（现哈尔滨建筑大学）管理工程系建筑经济与管理专业，在职研究生学历，工学硕士学位，高级经济师。

王沿民1987年参加工作后至2006年，一直在城建系统工作，曾任哈尔滨市城市建设综合开发中心计财处副处长，哈尔滨市建委住宅建设处副处长、处长。

1999年任哈尔滨市建委党组成员、主任助理（正处级），次年任哈尔滨市建委党组成员、副主任。

王沿民于2006年离开城建系统，转任哈尔滨市松北区区长。2009年任哈尔滨市国土资源局党组书记、局长。2011年重回城建系统，任哈尔滨市城乡建设委员会主任。

2014年，王沿民转任哈尔滨市政府副秘书长，次年任哈尔滨市道里区委书记。2017年出任哈尔滨市政府党组成员、副市长。

2020年12月，黑龙江省纪委监委消息，王沿民涉嫌严重违纪违法，接受黑龙江省纪委监委纪律审查和监察调查，并于去年8月5日被“双开”。