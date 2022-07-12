下午察：流量大明星 vs. 小镇做题家

中国“顶流”男星易烊千玺又登上微博热搜，不过这次并不是他的新剧或综艺节目上线，而是考取编制岗位引发的争议。

对于网民质疑明星考生享有特殊待遇的问题，《中国新闻周刊》发文为易烊千玺说话，并将批评的矛头对准“小镇做题家”群体，给事件火上浇油。

易烊千玺考编的过程为何让网民不满？“小镇做题家”又是一个怎样的群体？

易烊千玺考编的几点争议

中国国家话剧院上周三（7月6日）公布今年拟招聘的应届毕业生人员名单，共有10人上榜。其中，易烊千玺、罗一舟和胡先煦这三名男艺人，均以中央戏剧学院应届毕业生身份被招入“演员”岗位。

名单一出便引来争议。有网民发现，演员岗位报考者无需像其他岗位一样参加笔试，而是直接进入面试，且三轮面试间均未进行公示，还有艺人行程和面试日期撞车，因此质疑面试过程不够公开透明、明星考生享有特殊待遇。

争议点不止于此。国家话剧院招聘公告上列明，应聘人员须为2022年应届毕业生，且在校期间为“非在职人员”。三名被招募的男艺人在校期间都参与过多部影视作品拍摄，其中易烊千玺主演的电影累计票房在今年2月已突破100亿元（人民币，20.9亿新元）。这引发网民对他们是否符合“非在职人员”规定的疑问。

易烊千玺背后的商业布局，更成为舆论关注他是否属于“非在职人员”的焦点。《每日经济新闻》记者查询发现，易烊千玺100%持股的个人独资企业北京九木德文化传媒中心已于7月4日发布了简易注销公告，网友猜测这一变动或许和考编有关。除了已注销的个人独资企业，易烊千玺任职的企业还有徐州九木德文化发展有限公司。这家公司法定代表人为易上捷，易烊千玺持股比例为50%。2020年至今，公司多次新增“易烊千玺”商标。有网友爆料称易上捷是易烊千玺的父亲，但尚未得到证实。

启信宝的信息显示，徐州九木德文化发展有限公司法定代表人为易上捷，易烊千玺持股比例为50%。（启信宝网页截图）

此外，还有网民将易烊千玺中学时涉嫌违规入学一事翻出，指他是通过“走后门”被湖南师大附中梅溪湖中学录取，并公布相关材料。《每日经济新闻》记者就此事多次拨打学校、教育部门电话，但均未得到答复。

易烊千玺曾是人气偶像组合TFBOYS成员，近年来往演员方向发展，凭借《少年的你》《长安十二时辰》《送你一朵小红花》《长津湖》《奇迹·笨小孩》等电影电视剧，成为中国娱乐圈“顶流”男星。灯塔专业版显示，截至目前，易烊千玺参与影视作品累计70部，参与的电影票房累计166. 45亿元。

易烊千玺在中国拥有大量粉丝，如今他口碑翻车，已有不少粉丝表示要“脱粉”，一名曾经为他在网上连续签到1318天的老粉丝就发帖称，“最后的体面是离开，再见！拜拜了我的四年！”

《中国新闻周刊》批“小镇做题家”

就在易烊千玺因考编事件陷入舆论漩涡之时，中国媒体发表的一篇文章，起到火上浇油的效果。

《中国新闻周刊》7月8日发表文化部主任杨时旸的一篇文章，题为《易烊千玺凭什么不能考编？又为什么要考编？》。

文章称，最初，人们还煞有介事地关心招录程序是否公平的问题，诸如成绩是否合格，笔试面试过程等等，但到后来，发现一切合规之后，最终的落点还是变成了质问凭什么明星可以“赢家通吃”？

文章又写道，一些网民们抱怨明星考编还因为什么？或许源于一种被剥夺感。考编的普通人大有人在，这些小镇做题家每天上培训班，做真题卷，仍然考不中那个能为他们带来安全感的编制内职务。所以当看见能从市场上赚大钱的明星，还要分走几个编制内身份时，总觉得抢了自己的坑。但这是一种幻觉，似乎认为自己的收入低，是因为明星从既定的盘子里抢走了自己那一份。

对于这篇文章，很多网民表达不满。有网民说：“以前多少能称一句读书人，现在直接骂你小镇做题家。”有网民说：“小镇做题家十年寒窗，就是为了有个公平的机会。努力奋斗和期待公平，不应该成为被嘲讽的对象。”还有网民质疑《中国新闻周刊》下场帮腔，是想给易烊千玺洗白，“应该查查背后是否有利益关联”。

“小镇做题家”是怎样一个群体？

《中国新闻周刊》引发争议的文章，让“小镇做题家”这一词汇又火了起来。

“小镇做题家”并非新词，从几年前开始，它就在知乎等平台上被广泛使用，指代那些出身于小城市或者县城，因为善于考试、做题，最终考入名校的人，意思大致和“寒门出身的好学生”差不多。

“小镇做题家”指代那些出身于小城市或者县城，因为善于考试、做题，最终考入名校的人。图为安徽毛坦厂中学的学生在苦读。（新华社）

“小镇做题家”们常常自嘲，说自己是“三无青年”，无背景、无资源、无学习以外的其他才艺。家庭条件和父母眼界，决定了他们只能通过读书、做题、考试来改变命运。

对于自己这个绰号，“小镇做题家”们往往心态复杂，一方面，对于凭借自身努力奋斗、通过公平应试选拔而向上跃迁，很多人感到自豪；但另一方面，和科学家、艺术家、企业家这些真正的“家”相比，“做题家”的称谓透着一丝尴尬，很多人走上社会后发现，自己除了做题，别的都不太擅长，在那些家境优渥、经历丰富、多才多艺的同龄人面前，又难免有些自卑。

有网民指出，杨时旸的文章让人觉得刺耳，在于把寒门学子用于自嘲、自谦的词汇变成了对他们的公开嘲讽。还有人感叹，十年前的中国媒体还在为“寒门难出贵子”现象大声疾呼，如今却只剩下对“做题家”的贬低与讽刺，令人寒心。

这次易烊千玺考编事件，并非“小镇做题家”第一次和明星就类似问题交锋。“小镇做题家”们对于教育、考试相关的公平问题格外敏感，因此涉嫌学历造假、走后门、论文抄袭的明星，一直是重点关注对象。

2019年，中国男演员翟天临被曝抄袭论文，高考成绩也受到质疑。翟天临后来发表致歉信，他的电影学博士学位也被北京电影学院撤销；2020年，艺人仝卓在直播中自曝高考时将往届生改为应届生身份，他的毕业证书被中央戏剧学院撤销，事件的多名相关责任人被行政处分和提起公诉。

翟天临2019年被曝光抄袭论文，他的电影学博士学位也被北京电影学院撤销。（互联网）

以上两起事件中，网络舆论都起到巨大作用，当时发帖展开批判或分析爆料的网友中，就有一些以“小镇做题家”自称。

宇宙的尽头是编制

和翟天临、仝卓事件相比，这次易烊千玺和“小镇做题家”的交锋激起更多讨论，除了因为易烊千玺“咖位”更大外，恐怕也与眼下的“考编热”有关。

中国就业市场今年在新一波疫情冲击下加速萎缩，31个大城市城镇调查失业率5月达到2018年以来的新高，升至6.9%。在全国范围内，16岁至24岁的青年人口就业情况尤其严峻，失业率攀升至18.4%，是三年以来的最高水平。再加上1076万毕业生进入就业市场，今年被称为“史上最难就业季”。

今年被称为中国“史上最难就业季”。图为求职者在郑州2022高校毕业生专场招聘会现场。（中新社）

雪上加霜的是，以往备受“小镇做题家”青睐的一些高薪行业和公司也遇到了问题。包括腾讯、京东、字节跳动等在内的互联网巨头出现裁员潮，在这类企业中，加班、过劳、内卷、35岁被淘汰等现象也愈发严重，让一些年轻人望而却步。

在这样的大环境下，公务员、事业单位、国企变得吃香，考公、考编成为当下最热门的就业方向。对于“小镇做题家”来说，通过考试选拔、拥有稳定的饭碗、能够在大城市立足，无疑具有很大吸引力，甚至出现清华北大毕业生竞聘小学老师、博士生考街道办的新闻。

而另一边，不少明星也开始打起编制的主意。究其原因，制片人刘先生接受大象新闻采访时指出，对演员来说，要在行业内走得长久，没有圈子会比较艰难，“有个‘单位’，也方便参加一些官方的重大活动，而且还能与一些在圈内有话语权的演艺人员成同事，慢慢也就形成或扩宽了自己的圈子”，所以进入体制内也是积累人脉的一个捷径，“如果有走仕途的打算，或想要评一级演员之类的职称，那么更需要考编了”。

另外，中国政府近两年出手打击娱乐圈乱象、整治粉丝经济，也使得原本单纯依赖市场和流量的明星，开始向“主流”“主旋律”靠拢。艺人宣传阿秋（化名）向大象新闻指出，参与国家重大历史题材的影视项目，在编的演员更有优势，而且，艺人“爆雷”会严重影响到影视作品的上映或播出，对于投资方或品牌方来说，使用体制内艺人也更安全些。

大象新闻的评论指出，一线明星们已经享受过了娱乐资本化的红利，如果还要通过不公平手段挤占普通人少得可怜的上升通道，实在有些贪得无厌。文章评论道，明星不是不可以考编，但前提是和大家一样，公开公正公平，至少业务水平和文化水平，能配得上这个在大家心中万分珍贵的编制才好。

网上有句流传很广的话：“宇宙的尽头是编制”。当包括流量明星和“小镇做题家”在内的所有人，都把目光盯向编制的时候，易烊千玺事件引起如此汹涌的舆情，也就不足为奇了。