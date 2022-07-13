深圳3000万元数字人民币红包核销率超九成

中国人民银行深圳市中心支行周二（7月12日）发布消息称，此前“乐购深圳”数字人民币促消费活动发放的3000万元（约628万新元）数字人民币红包，核销率超过90%。

据中新社报道，深圳市商务局数据显示，5月30日至6月19日，活动期间共有6.7万余家线上线下商户参与其中，从超市便利店到火锅奶茶店，日常购物等，消费者均可走进线下商户用数字人民币红包消费。

活动期间，除数字人民币红包外，美团还联合中国工商银行、中国农业银行、中国银行等机构，面向所有报名用户发放20元人民币券包，叠加向用户发放了总价值3521.41万元的数字人民币优惠券，覆盖美团平台点外卖、买菜、打车、订景点门票等消费场景，促进数字人民币的普及推广。

据美团数据显示，报名参与该活动的用户在5.2万余家美团中小商户中使用数字人民币消费，这些商户在美团平台的交易订单量和订单金额，相比去年同期分别提升58.9%和64.6%。

此外，数字人民币线上交易规模的提升带动着线上中小商户的生意增长，同时也覆盖和服务更多线下商户。

据介绍，针对商场商户，中国工商银行等机构主动上门，对商户开通数字人民币收款给予指导和支持，帮助商户了解各种操作，熟悉数字人民币零手续费率等特性，促进数字人民币的线下普及应用。