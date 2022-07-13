谢长廷称七名日本国会议员将访台

台湾驻日本代表谢长廷说，日本国会跨党派团体“思考日本安全保障之会”七名国会议员，将在7月底访问台湾。

谢长廷于星期二（7月12日）在面簿发文透露上述消息。

谢长廷说，在关心台湾海峡安全和平的日本前首相安倍晋三离世的此时，“他们仍组团访问台湾不仅令人感动，也格外有意义”。

谢长廷接着表示，这意味着日本国会对台湾的支持并不会因为安倍的逝世而消失，反而有更多为保护自由民主等共同价值，而重视台湾与日本关系的议员加入阵营，扩大新的力量。

台湾外交部对此说，该团成员名单及相关访台目的与行程等事宜，台湾外交部正在安排中，会在适当时机对外说明。

综合台媒报道，台湾外交部也表示，台湾与日本双方长年以来始终维持紧密互访交流，在冠病疫情趋缓、边境管制逐渐放宽之际，台日双方展开互访均属正常，台湾外交部欢迎日本各界组团访台，深化双边在各领域的实质友好关系。

安倍在上星期五（8日）于日本奈良遇刺身亡，家祭于星期二（12日）举行。

台湾副总统赖清德星期一（11日）以总统特使身份赴日本吊唁安倍。据报道，他在星期一早上抵达日本后，在谢长廷的陪同下进入安倍位于东京的住所。

与此同时，台湾总统蔡英文星期一上午到日本台湾交流协会的台北事务所吊唁签名，并在留言中形容安倍是“台湾永远的好朋友”。

