天齐锂业在港暗盘交易一度下跌15%

中国锂电池原料供应商天齐锂业的股价，在香港的暗盘交易一度下跌了15%。

据彭博社报道，在辉立证券运营的平台上，天齐锂业的股价一度跌至70港元（下同，约12.55新元），该公司股票星期三（7月13日）将在香港交易所首日上市。这家已在深圳证交所上市的公司，先前以每股82港元的价格发行股票，筹资约135亿港元。上市价格定在指导区间的高端。

这也是香港今年来规模最大的首次公开售股（IPO）。在此之前，港股IPO募资金额最高的是1月上市的稀土公司金力永磁，为42.41亿港元。

彭博社分析，天齐锂业的暴跌表明，投资者仍对在香港交易所交易新上市股票持谨慎态度。由于通胀上升、央行态度强硬以及波动性上升导致了恒生指数今年回落10%以上。

两年前一场债务危机曾经迫使天齐锂业出售关键资产的股份并引发对管理层质疑之后，香港上市为该公司带来了重大转机。自2020年年中以来，锂价上涨了超过1000%，助推了该公司的否极泰来。

天齐锂业在澳大利亚开采锂矿，在中国生产锂化合物和衍生物。天齐锂业曾在2018年首次提出二次上市，但由于锂价下跌和流动性问题而搁置了该计划。2020年，这家中国公司以14亿美元（约19.7亿新元）的价格将所持澳洲子公司股份出售给了总部位于珀斯的IGO Ltd.，以帮助偿债。