西安急救中心原主任被双开 曾因孕妇流产事件被警告

中国陕西省西安市急救中心原主任李强被开除党籍和公职，移送检察机关起诉。在今年初西安疫情时的“孕妇流产”事件中，他曾因履职不力被党内警告。

西安市纪律监察委员会网站星期二（7月12日）通报，经西安市纪委监委指定，西安市新城区纪委监委对西安急救中心原党总支副书记、主任李强严重违纪违法问题进行了立案审查调查，涉嫌玩忽职守、贪污及受贿犯罪。

通报指李强身负西安急救中心救死扶伤职责使命，理想信念丧失，无视群众切身利益；违反政治纪律，落实中共中央关于疫情防控工作的决策部署不坚决、不到位，造成不良政治影响。

通报还称，李强在涉及人民群众生命安全的紧急时刻，罔顾群众合理诉求，且长期沉迷手机游戏，作风松弛懈怠，在西安市卫健系统形成不良风气，对西安市疫情防控工作造成严重负面影响和不良后果。

通报指出，李强在西安疫情防控关键时期工作严重不负责任，引发多起重大负面网络舆情，造成恶劣社会影响；此外，他还利用职务便利侵吞公款，大搞权钱交易，非法收受巨额财物。

通报称，李强的行为构成严重职务违法并涉嫌玩忽职守、贪污及受贿犯罪，性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。

经西安市卫生健康委员会党委研究，决定给予李强开除党籍处分；由西安市卫健委给予李强开除公职处分；收缴违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，李强在2021年2月曾获陕西省“担当作为好干部”荣誉称号。

今年1月，西安在疫情下采取封城措施期间，一名孕妇因核酸问题到达医院后被西安高新医院拒诊，最终导致流产，事件被认定为责任事故。西安市卫健委主任刘顺智和西安市急救中心党总支副书记、主任李强被给予党内警告处分。