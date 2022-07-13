辽宁葫芦岛公立医院债务上升 政府财政紧张难补偿

中国辽宁省葫芦岛市卫生健康委员会称受疫情影响，公立医院债务水平急剧上升，该市财政收入也受较大冲击，维持正常运转都非常困难，对公立医院的补偿机制难以落实。

据葫芦岛市卫健委官网消息，卫健委上星期三（7月6日）对市政协委员就后疫情时代完善公立医院投入补偿机制提案的答复中称，全市财政收入受到较大冲击，形势紧张，既要确保按时还债、又要确保机关事业单位人员工资发放，维持正常运转都非常困难，对公立医院补偿机制难以落实。

答复称，2020年疫情发生以来，各级政府对医疗机构的政策扶持及投入力度不断加大，实施重大疫情防控救治基地建设、核酸检测能力建设、应急卫生救治体系建设等。同时，因全国持续不断的疫情影响，财政收入也受到较大冲击，形势紧张，既要确保按时还债、又要确保机关事业单位人员工资发放，维持正常运转都非常困难。而医疗机构基础设施投入及大中型医疗设备购置需要巨额资金的保障，补偿机制更是难以落实。目前看，仅能在医疗机构履行一类公益机构职能时（如落实疫情防控任务等），一事一议，申请财政给予专项补助。

公开资料显示，公立医院补偿机制为中国国务院在2015年为破除“以药补医”机制而推行的改革，取消对公立医院药品加成收入的补偿，通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等，建立科学合理的补偿机制。

该答复还透露，受疫情影响，防护物资费用大幅增加、医疗收入减少，公立医院债务水平急剧上升。

答复称，医院债务攀升主要受疫情影响，防护物资费用大幅增加、医疗收入减少，尤其今年的疫情，给公立医院正常运行造成了巨大影响，债务水平急剧上升。此外，也与公立医院自身债务管理有直接关系，远超过自身能力的基础设施建设及源源不断的各类医疗设备投入、薪酬绩效不合理、跑冒滴漏等也是推动债务高筑主要原因。

关于公立医院引进社会资本问题，葫芦岛市卫健委说，如果引进社会资本占有部分或大部分股份，参与医院经营，会改变公立医院所有制性质，这是目前政策不允许的。

葫芦岛市卫健委认为，公立医院存在的债务压力等问题，与卫生健康、财政等部门在一定程度上管理宽松，放任公立医院“自由翱翔”、无序发展有关。解决公立医院压力问题，首先应先自我自我革新，充分调动医务人员积极性，堵住跑冒滴漏，使公立医院健康有序发展。