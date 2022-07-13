腾讯再度缺席新游戏名单 令市场猜测北京意图

中国不久前批准了今年第三批新游戏，但中国最大游戏厂商之一腾讯控股又一次不在获批名单上，其缺席可能会引发外界对于北京对这个全球最大移动娱乐市场意欲何为的猜测。

综合彭博社、第一财经报道，中国国家新闻出版署星期二（7月12日）发布7月份国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批，但其中没有腾讯的游戏。

经历长达近8个月的暂停之后，中国今年4月开始重启游戏版号的发放，而腾讯此前已两度缺席获批名单。规模较小的竞争对手网易也不在名单中。

获批名单中有腾讯支持的手游开发商创梦天地的《永恒轮回：无限》，还有字节跳动的角色扮演手机游戏《晶核》，以及哔哩哔哩的电脑和手机游戏《暗影火炬城》。

“我们相信，连续两个月发放游戏版号应该会缓解市场对行业趋势的担忧”，杰富瑞（Jefferies）分析师Thomas Chong在写给投资者的报告中说。高质量的内容将是“未来新游戏发布的关键因素”。虽然不在获批名单上，但腾讯和网易将受益于游戏审批的恢复。

他并说，游戏直播平台虎牙和斗鱼以及短视频平台快手也将受益于内容驱动的流量增多。

艾媒咨询首席执行官张毅则分析，腾讯和网易不在获批名单上，至少释放两个信息：一个是市场需要更多的参与者，让后进的中小企业有更多的机会；此外也可能是这两家企业提供的内容产品，并不符合这个阶段需要审核的内容取向。

中国对科技行业的大范围整顿去年8月扩大到游戏行业，当时监管机构出台了严格的限制措施，包括限制未成年人玩游戏的时间，并实施了其他防沉迷的要求。据报道，国家新闻出版署此后一直在审查新游戏，以确定它们是否符合针对内容和保护未成年人的标准。

经历了北京长达一年的空前审查后，投资者目前对于持有中国网络和游戏股是否长期可行仍然存有疑虑，他们一直在关注监管动向，以确定该何时重新进入市场。

