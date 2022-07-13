中国高温持续多地多人患热射病 已有死亡病例

中国各地近期高温持续，多地有人确诊热射病，浙江、四川出现死亡病例，并有多人仍在抢救。

综合澎湃新闻、红星新闻报道，因持续高温，浙江多家医院过去一周连续有中暑患者送医，多人确诊热射病并已有死亡病例，而位于四川省成都市的四川大学华西医院更是在星期天（7月10日）一天就连续收治了三名热射病转诊病人，其中一人抢救无效去世。

四川大学华西医院急诊科副主任余海放称，星期天下午1点、2点和晚上7点陆续收治三名热射病患者，而同一天接诊多名热射病患者的情况，既往在华西医院急诊科也不多见。

余海放说，其中一位病情严重的患者发病后数小时就发生了多脏器衰竭、消化道等全身多部位出血等危急情况，转院至华西医院后很快出现呼吸心跳骤停，虽经过全力抢救，最终仍因病情危重去世。

其余两名患者目前仍在重症监护室抢救，均出现明显的凝血功能障碍、肝脏等多脏器衰竭，正在接受持续的床旁血液净化、保肝、抗感染等治疗。

余海放介绍，这三名热射病患者均为男性，年龄分别为20多岁、40多岁和60多岁，其中年轻的两位患者均是户外工作者，年龄稍大的患者发病时正在湿热的厨房做饭。

浙江省丽水市中心医院也在过去一周内接诊三名热射病患者，其中一名49岁男性患者上星期三（6日）下午在车间工作时突然昏倒，入院时体温40.7℃，已经休克，经检查发现患者多脏器功能衰竭并伴有弥散性血管内凝血，经过31个小时抢救，于星期五（8日）凌晨去世；另有一名70岁女性送医时体温达42.5℃，多脏器衰竭，目前仍在抢救。

位于杭州的浙江大学医学院附属邵逸夫医院急诊科则在近日收治了10多例中暑患者，其中包括一名56岁的热射病患者，星期天在工地户外作业时出现头晕、呕吐等症状，送医时体温41℃，意识不清，虽经治疗正慢慢好转，但因肾功能受损仍住院治疗。

7月初，杭州一名40岁的跑步爱好者在西湖边晨跑后倒地昏迷，被杭州市第一人民医院后诊断为热射病，经急诊抢救脱险。

据2019年首发于《解放军医学杂志》网络版的《中国热射病诊断与治疗专家共识》介绍，热射病是由热损伤因素作用于机体引起的严重致命性疾病，是指暴露在热环境或者剧烈运动导致的机体产热与散热失衡，典型症状就是核心温度升高至超过40度、中枢神经系统异常，例如精神状态改变、抽搐或昏迷，并伴有多器官损害，严重者危及生命。

杭州市一医院急诊科副主任许远胜称，热射病是中暑的一种严重状态，很可能有生命危险，当出现高热、神志恍惚等症状时一定要马上送医抢救，高温高湿环境下的重体力劳动者、老年体弱或有慢性疾病者、婴幼儿是热射病高危人群。

