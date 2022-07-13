美媒：中国股市再现动荡 反弹苗头飘忽不定

中国股市初露头角的一波反弹正在引发全球投资者热议是否应该再次做多中国。此前，这些投资者曾因中国政府采取的严厉监管整顿行动而受挫。

《华尔街日报》报道，根据Morningstar Direct的数据，上个月有超过60亿美元（下同，约84亿新元）的资金流入30只最大的专注中国股票的国际共同基金，这至少是2021年初以来的最高水平。这表明投资者对这一受到重创的资产类别重新乐观起来。

MSCI中国指数3月份一度跌至五年来的最低点，目前已收复部分失地，但今年截至星期一（7月11日）仍下跌14%。纳斯达克金龙中国指数今年下跌了16%。该指数包括几十家在美国上市的中国公司发行的美国存托凭证（ADR）。

许多大型投资者认为中国股市的至暗时刻已经过去，但在经历了动荡的12个月后，几乎没有人渴望再次大举入市。根据标普全球市场财智编制的数据，在这12个月中，中国公司的市值总共蒸发了近3万亿美元。

报道指出，针对互联网平台公司的一系列监管措施、中国政府坚定不移的“动态清零”防疫政策造成的经济疲软，以及地缘政治紧张局势的加剧，都在继续拖累市场。

科技、消费、能源和其他许多中国股票在周一和周二（12日）再次大跌，就印证了这一点。此前一家监管机构对互联网巨头阿里巴巴和腾讯处以额度不大的罚款，且中国的新增本土冠病病例数再次上升。科技股风向标阿里巴巴在香港上市的股票周一和周二累计下跌11%。

《华尔街日报》引述瑞银中国全球金融市场部主管房东明说，投资者心中仍有多个不确定因素，但市场信心已摆脱低谷。他说，任何持续复苏都将取决于中国政府如何落实扶持经济的政策，如何实施对互联网公司的监管，以及企业如何应对、作何表现。

过去几个月，投资者对中国市场的态度从极端悲观，转变为信心脆弱和投机性买卖心态。今年以来，在市场的几个低点，中国官员发表了支持性言论，基本都是先引发大幅反弹，随后股市又开始摇摆不定。

自去年7月以来，中国是否具有可投资性一直是一个热门话题，那之前，中国政府在滴滴上市仅几天后便宣布了监管部门对这家网约车巨头进行审查的消息。同月，中国官方禁止对多数学龄儿童进行营利性课外辅导，整个教培行业基本熄火，教育类股和其他中国ADR遭遇大规模抛售。

《华尔街日报》对此指出，一些投资者有了一朝被蛇咬十年怕井绳之感。

对冲基金Satori Fund的高级基金经理Dan Niles说：“我最不想做的就是买入一家公司的股票，而之后这家公司又被彻底扼杀。”

Niles称，从今年5月中旬开始，他重新开始将中国科技股添加到自己的投资组合中，但他基本上没有挑选个股。为了分散风险，他买卖的是交易所交易基金（ETF），例如中金金瑞CSI中国互联网指数ETF。Niles认为，中国科技公司现在的估值约为同类美国公司的一半，估值似乎相对便宜，但他仍然担心监管部门可能造成更大的伤害。

Niles说：“如果你不确定监管部门的下一个目标是谁，也不清楚监管部门会把监管力度加大多少，买入ETF能让你在不用应对具体公司风险的情况下参与上涨行情。”

中金金瑞CSI中国互联网指数ETF在5月和6月共吸引约16亿美元流入。资产管理公司金瑞基金的创始人兼首席执行官Jonathan Krane称，很多人认为这些股票已超卖。

据晨星公司数据显示，6月份资金流入规模较大的其他基金包括iShares MSCI China ETF和德银嘉实沪深300指数ETF。后者投资于沪深两市市值排名靠前的股票。

晨星投资管理（亚洲）有限公司驻香港的总监Germaine Share表示，一些投资组合经理开始看到抄底的机会，因为中国股票的估值已经下降了很多。

William Blair Investment Management驻芝加哥的投资组合经理Vivian Lin Thurston称，该机构最近开始增加对中国科技股的投资，她认为中国的监管环境已经稳定下来。

Lin Thurston表示，对于法规和政策，中国政府的行事方式往往是一开始就大刀阔斧的实施，但一旦看到成果，就会把注意力转向别处。

Lin Thurston补充称，她对互联网公司在中国的长期前景保持乐观，中国的中产阶层不断扩大，国内经济正加速向消费驱动型转变，并且正在推动技术进步。

其他人仍然持观望态度，并表示需要看到更多证据来证明监管风向正发生转变。

“我是一个怀疑论者”，TS Lombard首席新兴市场经济学家Lawrence Brainard说。“认为监管整顿已经结束的想法是错误的。可以说，中国实际上是在创建一种框架，科技行业在这个框架中更像是公用事业公司，有非常严格的监管界限，而这将影响科技行业的前景。”

Brainard说，仍未消除的最大担忧是中国不愿放弃动态清零政策，并称持续的封控威胁和频繁的大规模核酸检测将继续削弱消费活动。他表示，除非放弃动态清零，否则中国经济将继续充满不确定性。

同样，总部位于蒙特利尔的机构BCA Research的首席新兴市场策略师Arthur Budaghyan表示，中国科技股最近的反弹只是暂时的，因为包括退市风险和监管加码在内的基本问题仍然存在。

他说：“如果出现延续到未来两到三个月的多月涨势，我会建议卖出。投资者持有中国股票应该有额外的风险溢价。”