禁止已治愈的确诊病例入场 广东佛山大剧院道歉

中国近期多次出现冠病康复者在工作生活中被歧视现象，广东省佛山市佛山大剧院因禁止已康复的确诊病例入场引发争议，已公开道歉并修改相关规定。

综合每日经济新闻和第一财经报道，佛山大剧院上星期五（7月8日）在官方微信号发布最新入场须知，其中不得入场的人员中第6类为“已治愈出院的确诊病例和已解除集中隔离医学观察的无症状感染者、尚在随访或医学观察期内的人员”。

“佛山大剧院禁止已治愈的确诊病例入场”的话题也登上微博热搜榜，并有1.2亿阅读。

佛山大剧院星期一（11日）晚间在微博上对提出质疑的网友作出道歉，表示对于“已治愈出院的确诊病例”禁止入场表述不准，将在次日更新为“尚在居家健康监测期内的已治愈的确诊病例”。

在星期二（12日）发布的最新入场须知中，佛山大剧院已将不得入场的人员中第6类改为“尚在居家健康监测期内的已治愈确诊病例和无症状感染者”。

针对“复阳”者是否有传染性，中国国家卫生健康委员会医政医管局局长焦雅辉曾表示，“实践的研究证明，在恢复期的患者，Ct值大于等于35时，样本中是分离不出活病毒的，这意味着这样一些患者已经不具有传染性了。”

上海市冠病医疗救治专家组成员、中山医院感染病科主任胡必杰也说，“我们发现这些冠以复阳或复发的新冠康复者，并没有引起周围人群的感染或传染。”

