证券时报：谨防烂尾楼盘停供风险扩散

中国多省市出现烂尾楼项目业主集体强行停贷事件，对此，中国官媒发文称，如果这股风潮蔓延开来，将不利于金融系统稳定。

《证券时报》星期三（7月13日）发表署名余胜良的文章《谨防烂尾楼盘停供风险扩散》称，近期有烂尾楼盘业主集体决定停止还贷，引得不少烂尾楼盘业主效仿。如果这股风潮蔓延开来，有可能对楼市造成负面冲击，对楼盘销售更为不利，也不利于金融系统稳定。

文章称，项目方挪用资金，是房企的惯用手段，房企有一个特色，做大的公司往往要高周转，在拿地、建房、回款、还债这个循环中，回款是关键一环，让整个循环持续转动下去，但是因为是高杠杆，在房地产压缩杠杆的大背景下，没有新钱进来，房企资金链断裂，导致多地出现烂尾楼。

文章写道，在这个循环中，最无辜的就是业主，业主主动要求强制停供，也是走投无路，其本心还是希望问题得到解决，能够早日成为真正的业主。如果问题得不到解决，受伤害的不仅是业主，他们可能面临征信污点，还有整个楼市，楼市在危机持续下，买房者会更加谨慎，还有金融机构，金融机构尽管有房产做抵押，但是没有交付的房产，只能成为坏账，当坏账增加，还可能造成系统性金融风险。

文章最后呼吁，让烂尾楼活起来，早日交付才有利于千家万户的稳定，各地政府应该研究如何盘活烂尾楼，把死棋下活，追讨转移走的资金，或者引入有实力的房企，将保交付放在优先位置。

因不满部分陷入资金困境的地产开发商推迟交付住宅，中国多个省市出现购房者集体拒绝支付住房抵押贷款的现象。据彭博社报道，截至7月12日，在经历长期停工后，已经有22个城市超过35个住宅项目的购房者不惜影响个人信用记录，共同决定停止偿还按揭贷款。