中国多地业主集体停还房贷 地产风险或向金融体系加速传导

因不满部分陷入资金困境的地产开发商推迟交付住宅，中国多个省市出现购房者集体拒绝支付住房抵押贷款的现象。这可能是中国房地产行业风险进一步向金融体系传导的一个危险信号。

彭博社报道，根据花旗星期二（7月12日）发出的报告，截至7月12日，在经历长期停工后，已经有22个城市超过35个住宅项目的购房者不惜影响个人信用记录，共同决定停止偿还按揭贷款。地产项目公司的资金理论上可以维系交楼所需的资本开支，但在预售资金使用不当的情况下，就需要当地通过窗口指导或过桥贷款的方式确保交付。

分析师Griffin Chan等在报告中称，现在是社会稳定的关键时刻，首付款理论上是可以缓冲金融风险的，但是实际上一旦发生违约，未交付的楼盘面临买家难寻、银行无法从开发商处收回资金等问题。报告引用克而瑞的数据称，截至2021年，24个重点城市延迟交付的物业达到18万6000套，相当于2021年新屋销售量的9%。

花旗报告称，业主集体停贷也将导致银行不良贷款增加，包括中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行在内的国有银行可能面临更多的抵押贷款风险。

购房者不惜冒着影响个人征信的风险拒绝支付房贷，凸显了房地产的风暴已然在影响大量的中产阶级，并对社会稳定构成威胁。此前已在应对开发商债务问题的商业银行现在也必须为购房者违约做好准备。

中国官媒也发声提示了停贷潮带来的风险。 《证券时报》发评论文章称，如果这股风潮蔓延开来，有可能对楼市造成负面冲击，对楼盘销售更为不利，也不利于金融系统稳定。

文章也说：“让烂尾楼活起来，早日交付才有利于千家万户的稳定，各地政府应该研究如何盘活烂尾楼，把死棋下活，追讨转移走的资金，或者引入有实力的房企，将保交付放在优先位置。”