中国多城发文鼓励机关事业单位团购商品房

中国多个城市发文支持鼓励商品房团购，其中不少城市对团购房源给予优惠，甚至有城市明确，团购商品住房与开发企业协调达成的优惠价格不计入商品房备案价格跌幅比例范围。

据澎湃新闻报道，经不完全统计，6月以来，至少包括山西太原、广东中山、辽宁沈阳、浙江桐庐、安徽铜陵、云南普洱、四川巴中、湖北黄冈、吉林长春等地发布“购房团购”相关政策或活动。

吉林省长春市政府办公厅今年7月8日发布《进一步促进房地产市场平稳发展若干措施的通知》，《通知》提到，支持集中批量购买商品房。支持机关单位、国有企事业单位、大专院校、科研院所和社会群体与房地产开发企业接洽，组织商品房集中批量购买活动。团购房需取得商品房预售许可，房地产开发企业不得低于成本价格销售。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，这是官方形式的对团购行为的肯定，充分说明通过团购来激活房地产交易市场的导向，有助于后续房屋销售市场的行情提振。

除了长春，湖北黄冈、四川巴中、山西太原、浙江桐庐等地也以不同形式开展“团购”活动，其中，不少城市对团购房源给予优惠。

还有城市明确，团购商品住房与开发企业协调达成的优惠价格不计入商品房备案价格跌幅比例范围。

例如，湖北省黄冈市近日制定出台《关于进一步促进黄冈市区房地产市场平稳健康发展的补充措施》，《补充措施》有效期至2023年6月30日。政策提到，鼓励机关事业单位和大型企业组织购房团购活动，对20人以上的团购，开发企业给予不低于个人总房款3%的优惠。

浙江桐庐县的政策则提到，鼓励房地产企业开展购房团购优惠活动，在备案价打折后价格基础上，对一次性购买10套及以上商品住宅的再下浮优惠3%；对一次性购买20套及以上的再下浮优惠5%等。

四川巴中7月4日印发的《促进市中心城区房地产市场平稳健康发展若干措施》通知提到，鼓励房地产开发企业采用团购模式销售商品住房，积极开展针对党政机关、企事业单位职工、社区居民团购商品房的营销活动。各级工会组织积极组织职工团购商品住房，与开发企业协调达成的优惠价格不计入商品房备案价格跌幅比例范围。

但也有城市在政策中明确提到禁止团购住房，河南省三门峡市7月11日发布《三门峡市促进房地产市场持续平稳健康发展若干政策的通知》，其中提到，严格执行新建商品住房预售价格备案制度，指导房地产开发企业合理确定销售均价，稳定商品住房价格。机关、事业单位和国有企业不得组织新的团购住房、定向开发住房行为。

河南省郑州市今年3月发布《关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》，其中也提出，机关、事业单位和国有企业不得在郑州市域内组织新的团购住房、定向开发住房行为。

58安居客房产研究院分院院长张波认为，团购的作用各地会有明显分化，如果城市供大于求比较严重，市场信心处于相对底部，团购所起的提振效果就相对有限；而对于一些已经触底并开始回升的城市来说，团购所起到的作用才会更加明显。

诸葛找房数据研究中心高级分析师陈霄提到，从推出此类政策的城市来看，以部分弱二线及三四线城市为主，这部分城市多具备库存压力大、去化难等特征，通过鼓励团购买房，可以促进商品房去化，减轻库存压力，缓解购房观望情绪。鼓励部分国有企事业单位开展此类活动，一方面这部分群体本身具备购买实力，另外也能起到带头示范作用。

严跃进也表示，团购有助于以批量的方式售房，也有助于房企一次性进行销售，自然是房企可以依赖的模式。从实际过程看，各类团购的房屋需确保遵守营销规则，不要把违规和不合规的项目拿来做团购，否则容易损害公信力，后续也会存在交房问题。

也有业内人士认为，团购商品房不可取，和“西瓜换房”等一样，有变相绕开“楼市限跌令”之嫌。