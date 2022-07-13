汪洋海峡论坛强调认同一中就能改善两岸关系

两岸民间交流平台“海峡论坛”星期三（7月13日）举行论坛大会，中国大陆全国政协主席汪洋以郑成功收复台湾为例，强调没有人会把台湾分裂出去，并称只要台湾当局承认九二共识、坚持一中原则，两岸关系就能改善。

据台湾《联合报》报道，汪洋星期三上午在第14届海峡论坛大会上致词时说，两岸同胞是血浓于水的一家人，都“说中国话、写中国字、吃中国菜、过中国节”。

他举郑成功收复台湾为例说，郑成功为维护国家统一做了不可磨灭的贡献，两岸人民称他为英雄，台湾人民奉他为守护神，在台湾供奉郑成功的寺庙达170多处、信众超过200万人。

汪洋说，今年是郑成功收复台湾360周年，两岸举办相关缅怀活动，自发祭拜郑成功的民众更是不计其数。他强调，这种民族凝聚力和文化凝聚，是中华文明统一多民族、不断巩固发展的奥秘所在。

他指出，虽然1949年以后两岸处于严重的政治对立状态，但“没有人冒天下之大不韪，把台湾从祖国怀抱中分裂出去”，共产党、国民党都认同一个中国原则，才会产生体现一个中国原则的九二共识。

汪洋还说，中共十八大以来，尽管某些人不断鼓吹脱钩断链、民进党当局百般阻挠两岸交流合作，大陆仍鼓励台企到大陆投资、为台湾同胞特别是台湾青年到大陆就业、创业、生活创造良好条件。他呼吁台湾同胞看清两岸关系发展形势，站在历史发展正确的一边、坚决反对台独的各种行径，把幸福和梦想牢牢抓在自己手里。

他强调，只要台湾当局承认九二共识、坚持一个中国原则，两岸关系就能改善和发展、台湾同胞就能受惠。但民进党当局以一党之私，人为阻隔两岸的人员往来、经济合作，舍近求远，最后可能事倍功半。

国民党副主席夏立言星期三以预录形式参与海峡论坛。他说，面对当前国际情势和两岸关系新形势，国民党将恪守相关法律，遵循党章、党纲，延续过去八年期间的基本方针，在九二共识的务实基础上继续推动海峡两岸交往对话，坚持反对台独、由“求同存异”进一步走向“求同尊异”。

夏立言提出三点呼吁，包括继续执行和维护两岸过去已经达成的协议，尽量克服困难、降低两岸交流可能的不便和成本，以及两岸要追求和平，并努力促进有利于和平的外在环境。

他还呼吁民进党不要无力与对岸沟通谈判还阻碍民间交流，不要乱贴解决问题者政治标签，不要闭关两岸交流管道，伤害台湾人民权益。