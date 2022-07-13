网传进出港航班全取消 上海机场集团辟谣

针对网传上海星期三（7月13日）进出港航班全取消的消息，上海机场集团辟谣称全部取消为假消息。

上海机场集团微信公号发布消息称，网传“13日零时起，上海浦东机场和虹桥机场八成以上航班将调减取消，11：00后浦东机场所有航班取消，15：00后虹桥机场所有航班取消”的消息不属实。

上海机场集团称，目前，上海浦东和虹桥机场运行正常，今日两场计划进出港航班805架次，包括浦东523架次和虹桥282架次，航班均按计划执行。

上海机场集团还说，去年9月13日曾有旧闻：受台风“灿都”影响，9月13日零时起，上海浦东机场和虹桥机场通行能力将大幅下降，八成以上进出港航班将调减取消。11:00后，浦东机场所有进出航班取消；15:00后，虹桥机场所有进出港航班取消。

另据第一财经报道，多家上海的基地航司也说，并没有接到航班全取消或者进一步取消的通知，星期三的计划执行航班量与星期二（12日）相差不大，不过相比4月上海开始封控前的每日航班量，上海目前的航班恢复情况的确还只有接近一半，但比6月上海开始恢复正常生产生活运行时已经恢复了不少。

来自航班管家的最新数据显示，截至星期三14时，上海浦东取消航班量（含提前取消）803班次，取消率为71%，上海虹桥取消航航量（含提前取消）481班次，取消率为63%。

数据显示，尽管上海自6月1日就恢复了正常的生产生活运行，但在整个6月份，上海始发航班的恢复较为缓慢，多个城市一度要求上海始发的航班不能载客落地，只能回程载客。直到7月1日，上海虹桥机场和浦东机场的当日计划国内航班量才在6月后首次突破百班，相比上海封控前的3月，航班量已经恢复了一半。

除了上海，中国其他地方的航班量也从4月开始触底反弹，5月何6月恢复速度增快。中国民航局数据显示，7月以来，中国民航单日航班量持续保持在一万班以上，其中7月8日、10日，单日航班量均超过1.2万班，恢复至疫情前约64.5%。

不过，目前中国多地疫情的零星新增，一定程度上影响业内对于暑运市场恢复的信心。去年7月下旬南京本土疫情蔓延大半个中国后，暑运旺季就曾提前结束。

