杜撰虚假事实发上网 中国一网络写手获刑九个月

中国一网络写手因在网络上发布杜撰的虚假文章，引发网民对文章所涉地区群众和政府工作的质疑，扰乱社会公共秩序，被法院以寻衅滋事罪定罪判处九个月有期徒刑。

据《四川法治报》星期二（7月12日）报道，四川省宁南县法院近日公开开庭审理了一起因杜撰虚假事实发布网络，被以寻衅滋事罪定罪处罚的典型案件。

报道称，山东籍被告人芮某某为赚取阅读量从而获取利益，今年3月1日使用昵称“小安谈社会事件”的“百家号APP”账号，通过手机发布虚假文章《四川凉山: 舅舅与外甥女做夫妻生下孩子，违背人伦》。该文章系被告人芮某某通过篡改《甘肃往事：女子与舅舅做夫妻并生下孩子，违背人伦背后更悲哀》文章进行杜撰虚构。

文章发布后阅读量达13.4万次，评论近5000条，且被一些平台转发，引发网民对文章所涉地区群众和政府工作的质疑。

文章在网络传播后，四川省宁南县组织县民政局、妇联、残联及县13个镇对帖子中讲述的人员情况进行排查核实和比对，调查文章提及情况的真伪。经过摸排，县域内未发现与帖子中描述情况相符的人员，也无类似情况发生。

宁南县民政局随后报警，公安部门立案侦查，在掌握相关证据后于3月21日将犯罪嫌疑人抓获，芮某某对犯罪事实供认不讳。

宁南县法院审理后认为，被告人芮某某为博取网民眼球从而获取利益，无视国家法纪和社会公德，在公共信息网络上肆意杜撰、编造虚假信息，起哄闹事，不仅造成网络空间公共秩序的混乱，还引发了不明真相网民对文章所涉地区群众和政府形象的质疑，严重扰乱了社会公共秩序，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。

法院据此给予芮某某有期徒刑九个月的处罚。