北京规定义务教育阶段学科类校外培训机构不得留作业

中国“双减”政策出台一年之际，北京市教委发布指导手册，对面向义务教育阶段学生开展学科类校外培训机构的活动组织、培训内容、招生宣传等方面作出规定。

根据北京市教育委员会官网信息，为加强学科类校外培训机构规范管理，北京市教委于6月25日制定印发了《北京市学科类校外培训指导手册》。

手册定义学科类校外培训机构为在北京市行政区域内，取得教育行政部门办学许可，经民政部门登记，面向义务教育阶段学生开展线上线下培训的非营利性机构，可开设包括道德法治、语文、历史、地理、数学、外语（英语、日语、俄语）、物理、化学、生物等学科。

北京市教委明确，学科类校外培训机构培训时间不得与中小学教学时间相冲突，不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假。培训内容、培训班次必须与招生对象所处年级相匹配，线下培训班额不得超过50人。

该手册还明确，培训机构不得举办或参与举办各类中小学生等级考试、竞赛，不得留作业。

此外，培训机构应留存培训全过程视频记录，频监控系统应覆盖包括教室、休息场所在内的全部重点部位。

手册规定，培训机构的教学人员应当具有相应学科的教师资格证，无任教资格不得开课或进行招生宣传，且校外培训机构专职教学、教研人员原则上不低于机构从业人员总数的一半。

培训机构招生宣传应在培训场所或机构网站、备案APP内进行，不得在主流媒体、新媒体、公共场所、居民区各类广告牌和网络平台等刊登、播发校外培训广告。

手册要求，培训机构的招生简章须符合未成年人成长发展规律，并向教育部门报备，不得存在贩卖焦虑、饥饿营销、宣扬应试导向以及各类违背商业道德的内容。

手册还规定，培训机构的收费时段与培训安排应协调一致，不得一次性收取或变相收取超过三个月的费用，也不得诱导学生及家长使用培训贷、分期贷款等方式缴纳培训费用。