中国央行谈村镇银行事件：绝大部分中小银行评级在安全边界内

中国人民银行金融稳定局局长孙天琦星期三（7月13日）回应河南村镇银行事件时强调，绝大部分中小银行的央行评级都处于安全边界内。

河南村镇银行取款难事件上周末又引爆新一波舆情，7月10日聚集在中国人民银行郑州支行外的存户与警方发生冲突，河南当地金融监管机构紧急出面安抚，7月11日晚宣布分批垫付本金。舆论担忧，事件若处理不当将冲击民众对政府部门的信任。

据澎湃新闻报道，孙天琦星期三在上半年金融统计数据情况新闻发布会上回应河南村镇银行事件时说，事件发生以来，人民银行积极配合地方政府和监管部门稳妥应对，指导分支机构履行维护区域金融稳定的责任，做好流动性风险监测和应急保障。

他说，整体看，中国金融风险收敛，总体可控，99%的银行业资产处在安全边界内。截至2021年末，中国银行业机构总资产345万亿元（人民币，下同，约72万亿新元），占整个金融业总资产的90%，所以“银行稳则金融稳”。

他以去年四季度央行评级结果来说明，参评的4398家银行业机构中，在安全边际内的1~7级金融机构有4082家，机构数量占银行业参评机构的93%，资产规模占银行业参评机构的99%。

孙天琦说，其中24家大型银行评级始终保持在1~5级，是优良评级，资产规模占整个银行业参评机构的70%；8~10级的高风险机构共316家，其中包括那几家村镇银行，这316家高风险机构占银行业参评机构的7%，但资产规模仅占银行业参评机构的1%，也就是说，“绝大部分中小银行的央行评级均处于安全边界内”。

孙天琦表示，面对当前错综复杂的国际、国内经济金融形势，金融管理部门必须对各类金融风险保持高度警惕，进一步打好防范化解金融风险的提前量，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

今年4月中旬，河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行均发生存户无法正常取款问题。据维权者称，受影响的存户有数十万人，涉及资金高达300亿元。

部分存户5月份前往郑州讨说法，却因健康码被赋“红码”遭限制行动，引发舆论关注，包括中共郑州市委政法委常务副书记在内的五名地方官随后被问责。

上星期天的维权集会后，河南许昌市警方当晚发通报称，公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人，并查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产，案件侦办正有序推进。

河南银保监局、河南省地方金融监管局星期一晚也宣布，对四家村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。