美在太平洋地区设新使馆 中国外交部：应秉持开放包容原则

对于美国将在太平洋地区设立新使馆，并承诺每年投资和援助地区岛国等，中国外交部回应乐见有意愿的国家为太平洋岛国发展提供更多支持，但应当秉持开放包容原则，不针对第三方或损害第三方的利益。

据澎湃新闻报道，外交部发言人汪文斌星期三（7月13日）在例行记者会上回应记者提问时说，中国和太平洋岛国的关系半个世纪以来发展良好，各领域合作成果丰硕。

他并说，中国作为太平洋岛国论坛的对话伙伴，同论坛保持着良好合作，也乐见世界上有意愿的国家，为太平洋岛国发展、振兴提供更多支持。

“我们的这一立场是一贯、明确的。同时，我们认为任何国家同岛国的合作，都应当秉持开放包容原则，不针对第三方或损害第三方的利益，不能嘴上说着开放包容，背地里却拉帮结派，拼凑小圈子。”

汪文斌也说，他有注意到美国官员表示不要求岛国在中美之间选边站队，而且有关合作也不针对中国。对此，他希望美国能“说到做到”。

据彭博社报道，美国副总统哈里斯星期三通过视讯方式参加在斐济举行的太平洋岛国论坛领导人峰会。

哈里斯在论坛上宣布，美国计划在太平洋岛国设立更多大使馆，她说：“我们承认，这些年来太平洋岛国没有得到应有的外交关注和支持。所以，我今天直接对你们说，我们要改变这一切。”

哈里斯也说，美国将任命一名太平洋岛国论坛特使，以进一步扩大美国在本地区的外交足迹。

中国4月份与所罗门群岛签署了一项安全协定，引发美国、澳大利亚和新西兰的关注。

