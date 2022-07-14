深圳一公司设一对一工位摄像头 物业：系游戏公司防泄密

有网民发微博爆料，深圳某公司办公室在每个工位上都安装了一对一监控摄像头。办公室所在的前城国际中心物业公司深圳宏发物业工作人员回应称，租用这个办公室的客户是做游戏研发的，因为担心游戏在未发行之前泄露，所以对这部分员工的监控非常严格。

根据红星新闻报道，网传图片显示，位于深圳的某公司办公室每个工位上方都安装监控摄像头，可以清晰拍到电脑屏幕画面。网民对此发表评论称，“一对一监控，硬核防摸鱼”，也有网民质疑“这是在坐牢吗？”。

天眼查显示，该办公室所在地为深圳市宝安区前城国际中心。国际中心物业公司深圳宏发物业工作人员受访时表示，这个客户是做游戏研发的，比较特殊，对保密工作要求非常严格，视频中的办公室是业主以个人名义租赁的。因为担心游戏在未发行之前泄露，所以对这部分员工的监控非常严格，而且一旦出现问题后，他们没有办法跟投资人解释。

不过，对于该公司名称，工作人员称不方便透露，只表示，宝安区的办公室是其分公司所在地，总部在福田区。

针对在员工电脑前安装一对一摄像头是否违法的问题，北京京师律师事务所律师宋竟一星期三（7月13日）受访时说，“公司在公共区域安装摄像头并不违法，但一对一地在个人工位上安装摄像头可能涉嫌存在侵犯员工隐私权和侵犯个人信息。根据《个人信息保护法》相关规定，收集、处理个人信息应当具有明确、合理的目的，并应当与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式，不得过度收集使用个人信息。”

宋竟一还说，如果为了游戏研发保密，公司可以和员工签署保密协议，可以在公司提供给员工的电脑上安装监控软件，管理人员是可以计算员工在特定时间段内所从事的网络行为，例如对电脑软件使用情况的监控和统计功能，并可以通过使用柱形图记录员工屏幕记录、聊天记录和软件操作记录、网站记录、文件操作记录、外部设备使用记录、软件更改记录、硬件更改记录、邮件发送和接收记录。在工位上安装监控其实是起不到防止游戏研发外泄的作用的。

宋竟一提醒，在公共场所安装监控设备所收集的个人图像、身份识别信息只能用于维护公共安全的目的，不得用于其他目的，所以如果安装摄像头的决定，员工知情并同意，并无问题；但如果员工不接受，公司强制安装则涉嫌违法。员工可以向监管部门投诉举报。