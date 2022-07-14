中国央行南京分行：南京银行代理清算业务合规稳健

针对有媒体发布《河南村镇银行储户：追查钱款流向，发现南京银行是结算行》一文，中国人民银行南京分行营业管理部相关负责人受访时说，南京银行代理村镇银行资金清算业务是按照人民银行支付系统的相关规定办理的，有关资金清算服务合法合规，支付清算便捷、安全，运行稳定，与有关村镇银行案件没有任何关联。

根据新华网报道，负责人表示，中国现代化支付体系是中国重要的金融基础设施，由中国人民银行组建，各清算机构和金融机构参与，包括中国人民银行组建运营的大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统、全国支票影像交换系统和境内外币支付系统等，是中国金融市场的核心支持系统，为全社会经济活动提供安全、稳定和便捷的支付清算服务。

负责人说，根据人民银行大额和小额支付系统业务处理办法等规定，对不能直接加入支付系统的中小银行机构，比如农村商行、村镇银行和外资银行等，中国人民银行批准其通过有资质的银行机构作为直接参与者（比如，南京银行）代理办理资金清算业务。

负责人强调，南京银行代理村镇银行资金清算业务是按照人民银行支付系统的相关规定办理的，有关资金清算服务合法合规，支付清算便捷、安全，运行稳定，与有关村镇银行案件没有任何关联。

目前，中国人民银行支付清算体系运行稳定，安全高效，流动性充足，能够很好地满足经济金融活动资金清算需要。

中国河南村镇银行取款难事件持续发酵。继上月相关储户被“赋红码”引发舆论巨大关注后，本月10日，上千名储户聚集在中国银行郑州支行外维权，要求中国高层“查河南”，再次引发新一波舆情。

有中国媒体星期三引述河南禹州新民生村镇银行一名储户称，他在追查钱款的流向时发现，南京银行也在其中扮演了重要角色。

南京银行此前进行的人事变动也让该银行一度被舆论关注。南京银行上月29日突然宣布，该行董事、行长林静然因工作需要、另有任用，已于当日向公司董事会提交辞职报告，辞去公司董事、董事会风险管理委员会主任委员、发展战略委员会委员、行长、财务负责人以及公司授权代表职务。

南京市人民代表大会常务委员会同天发布任命名单，决定任命东方资产总裁邓智毅为南京市人民政府副市长（挂职），同时协助负责处置金融风险及分管南京银行，也引发了市场猜测。