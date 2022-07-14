荷兰证实与美国商讨禁止阿斯麦对华出口芯片制造技术

荷兰外交大臣胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）证实，荷兰和美国正在磋商禁止荷兰芯片设备生产巨头阿斯麦（ASML Holding NV）向中国出口芯片制造技术。

据彭博社报道，胡克斯特拉星期三（7月13日）在海牙受访时说：“我可以告诉你的是，当某种商品在全球范围内具有广泛战略影响时，你应该跟盟友密切沟通。你当然会就此进行商讨，我们确实有过商讨。”

彭博社上周引述知情人士报道称，美国官员正游说荷兰政府禁止阿斯麦出售一些旧款的深紫外线光刻机（DUV）。这些机器比先进技术落后了一代，但仍然是制造汽车、手机、电脑乃至机器人所需的某些非先进芯片的最常用设备。知情人士称，华盛顿的首要目标是禁售最先进的DUV技术，即浸没式光刻机。

中国外交部发言人赵立坚上周在例行记者会上批评美国滥用国家力量，对别国搞“技术封锁”“技术脱钩”，只会促使各国加快实现科技自主自立自强，“企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路”。

他并不点名呼吁荷兰、日本从自身长远利益和公平公正市场原则出发，独立自主作出决定。

华盛顿提议的禁售将使现有向中国出售最先进系统的限制范围进一步扩大。荷兰政府尚未同意任何额外限制。中国是荷兰的第三大贸易伙伴，仅次于德国和比利时。

阿斯麦首席执行官文宁克（Peter Wennink）今年较早时曾说，反对禁止对华出口DUV光刻设备，因为这已经是成熟技术。根据该公司的披露和彭博汇总的数据，2021年阿斯麦在华工厂贡献了公司总营收的14.7%。