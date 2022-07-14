美SEC主席：对与中国达成审计协议没信心

美国证券交易委员会（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler）表示，他对与中国达成中概股公司审计底稿审查协议不抱有信心。

据彭博社报道，根斯勒星期三（7月13日）在与媒体举行的电话会上说，美中两国诚意的谈判仍在持续，但存在风险，这真的取决于中方，他也表示对这项协议不抱有太大信心。

根斯勒拒绝透露是什么问题导致双方僵持不下，无法达成协议。美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）也没有立即回应评论请求。

根斯勒说，除非中国同意PCAOB审查在美上市中概股的审计底稿，否则这些中国公司将会在2024年被迫从纽约证交所和纳斯达克交易所退市，且如果美国国会在今年底前通过新的法案，那么这个时间就可能会被提前。

他认为，投资者应该清楚，美国国会已明确表示，PCAOB必须得到上市公司审计文件“完整”审查权限。

中美官员已就这个问题进行了两年多的谈判，由于中国大陆和香港不允许美国审查在美上市公司的审计底稿，SEC长期以来一直在重点关注一些在纽约上市的两地公司。

双方本月还举行了电话会议进行进一步的谈判，以避免京东、阿里巴巴、拼多多等200多家在美上市的中国公司被摘牌。

美国SEC国际事务主管费舍尔（YJ Fischer）今年5月就曾说，虽然与中国大陆和香港在审计合规性的讨论上取得了进展，但仍存在重大问题。中国证监会当时回应称，中美双方正致力于达成一项符合双方法律和监管要求的安排。