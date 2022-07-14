李克强主持国常会：严禁就业歧视冠病康复者

中国国务院总理李克强星期三（7月13日）主持召开国务院常务会议，部署加力稳岗拓岗的政策举措，确保就业大局稳定，并强调严禁就业歧视冠病康复者。

据新华网报道，会议指出，要保障劳动者平等就业权利。严禁在就业上歧视曾经冠病核酸检测阳性的康复者。相关部门要加强劳动保障监察，对此类歧视现象发现一起严肃处理一起。

《新闻晨报》早前报道，湖北十堰男子陈峰到上海方舱医院工作时确诊，如今已治愈，却在求职时受到歧视，以“进过方舱的不要、阳过的不要”被拒。

此外，包括上海富士康、上海迪士尼乐园在内的大量工厂企业，都明确拒绝招录冠病康复者。据财新网报道，上海虽然呼吁对冠病康复者求职一视同仁，但企业称实属无奈。上海现对复阳人员的密接者采取“2+5”管控措施，企业主普遍担心一旦招聘的康复者复阳，会对企业生产经营造成影响。

针对上海出现冠病阳性康复者因被歧视而找不到工作的问题，上海市政府新闻发言人尹欣星期一（7月11日）回应说，各部门各单位都应该按照法律法规相关要求，一视同仁地对待冠病阳性康复者，不得歧视。社会各界应该对他们给予更多的关心关爱，不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。