安徽泗县解除全域静态管理

安徽泗县将从星期四（7月14日）起，解除全域静态管理管控措施，有序推动企业复工复产。

据“泗县发布”微信公众号消息，安徽泗县冠病疫情防控应急指挥部13日发布关于分类实施社区防控的通告。通告指出，自7月14日零时起，解除全域静态管理管控措施，严格落实分类实施社区管控措施，逐步有序恢复正常生产生活秩序。

通告表明，要加强风险区域分类管控。充分发挥社区防控作用，高、中风险地区继续严格执行管控措施。高风险区实行“足不出户、上门服务”的封控措施，防止人员外出流动；中风险区实行“足不出区、错峰取物”的管控措施，居民需居家健康监测。低风险区实行“个人防护、避免集聚”的防范措施，小区（村）暂时继续保留一个进出口，24小时值班值守、查验两码，非本小区人员不得入内，落实常态化疫情防控措施。低风险地区人员倡导非必要不离开本区域，确需离开的，需“两码”无异常并持48小时内核酸检测阴性证明；各类人员尽量减少外出、不聚集、不扎堆，外出时做好个人防护；进入室内公共场所，严格落实预约、错峰、限流、测温、扫码、登记、戴口罩等措施。

通告也要求积极配合核酸检测。按照要求开展核酸检测，高风险区居民由工作人员上门按照“一户一管”落实一天一检；中风险区居民“分时分区、固定路线”在指定地点落实一天一检；低风险区居民按照“应检必检”要求落实三天一检。针对72小时无核酸检测的人员，将弹窗提醒，限制出行。

根据通告，要加强重点场所管理。7月14日零时至7月21日零时，人员密集、空间密闭等容易发生聚集性疫情的场所，如棋牌室、麻将馆、网吧、酒吧、浴池、影剧院、健身娱乐场所等密闭场所继续暂停营业或举办；餐馆暂不开放堂食；暂不举办聚集性活动、大型线下会议和培训；疫情防控和民生保障相关场所，如超市、药店、农贸市场等按照要求严格落实限流、扫码、测温、戴口罩、通风换气、清洁消毒等措施，加密工作人员核酸检测频次。

通告也指明要加强重点机构管理。对维持社会正常运转或易发生聚集性疫情的重点机构，加强内部管控、清洁消毒、通风换气和个人防护等防控措施。基层医疗机构（民营医院）一律不得接诊发热病人，有疑似症状的要做好登记、及时报告，社区（村）组织采样检测和送黄码医院排查救治；养老院、儿童福利领域服务机构、护理院、精神卫生医疗机构和监管场所继续实行封闭管理、视频探访等措施；教育辅导机构暂停线下授课；大型企业和机关事业单位等采取弹性工作制；重大建设项目施工企业采取封闭管理，减少非关键岗位工作人员数量。

通告指出，加强重点人群管理。各类重点风险人员和重点机构场所人员、高暴露风险的志愿者、社区工作人员、警察、保安等职业人群，结合风险等级做好个人防护。严格落实治愈出院人员和解除隔离人员后续管理，专人负责居家健康监测，同时做好生活保障，服务上门。高风险岗位从业人员严格落实闭环管理、核酸检测和闭环作业后的管控措施。患有基础性疾病的老年人、孕妇、儿童等尽可能减少外出，避免前往人员密集尤其是通风不良的密闭空间场所。各类重点风险人员和重点机构场所人员按照规定频次主动开展核酸检测。

通告列明，要有序推动企业复工复产。工业企业（商贸企业、建筑工地）所在地区为低风险区且具备闭环管理条件的，制定复工复产方案，向属地（镇、街道）提出申请，经行业主管部门现场验收，报县疫情防控应急指挥部批准，方可复工复产。员工居住在低风险地区，提供“两码”和24小时核酸检测阴性证明的可返岗；中高风险地区、解除集中隔离返回居家健康监测不足三天、定点医院（方舱）返回居家健康监测不足七天的员工，不得返岗。企业按照防疫要求，实施分区分类管理，强化员工管控，坚持人物同防，加强物流管理和防疫物资储备，确保全程闭环管理。

通告还要求全面落实个人防护措施。广大市民要自觉遵守防疫的各项规定要求，做到喜事缓办、丧事简办、宴会不办。主动接种疫苗加强针，坚持勤洗手、戴口罩、常通风、用公筷等良好习惯，不聚集、不扎堆，做好自我健康监测，如有出现发热、咽痛、干咳、乏力、嗅觉味觉减退等不适症状，立即就近到发热门诊就诊。对违反规定造成疫情传播的，将依法依规严肃处理。