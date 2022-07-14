台驻日代表：日本七议员本月底访台

台湾驻日代表谢长廷在面簿发文称，有七名日本国会议员将于7月底访问台湾，“这表示日本国会对台湾的支持不会因为前首相安倍的逝世而消失”。谢长廷未说明访台议员名单，但与贴文附带的餐叙合照中包括众议员石破茂和滨田靖一等人。

据台湾《自由时报》报道，台湾外交部对此回应说，台日长年维持紧密互访交流，在冠病疫情趋缓，边境管制逐渐放宽之际，展开互访均属正常。外交部欢迎日本各界组团赴台访问，深化双边在各领域的实质友好关系。对于议员团名单及访台行程等事宜，正在安排中，会适时对外说明。

谢长廷星期二（7月12日）晚在面簿发文说，他与日本国会跨党派团体“思考日本安全保障之会”餐会，他们将有一团七位国会议员在7月底访台。在关心台湾海峡安全和平的前首相安倍离世之时，他们仍组团访问台湾，不仅令人感动，也格外有意义。

谢长廷说，这表示日本国会对台湾的支持不会因为前首相安倍的逝世而消失。反而有更多为保护自由民主等共同价值，而重视台湾与日本关系的议员加入阵营，扩大新的力量。

台湾今年6月成立“安倍之友会”，会长陈唐山日前说，安倍原先规划赴台悼念已故前总统李登辉、受邀参加论坛，甚至有机会到立法院发表演说，如今无法成行，留给各界无限遗憾。