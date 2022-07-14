港媒：健康码或只适用于确诊者和入境检疫人士

香港医务卫生局长卢宠茂日前透露将研拟落实“红黄”健康码配合“安心出行”程式实名制。但消息人士称，健康码可能将只适用于冠病确诊者和入境检疫人士，不会适用于密切接触者和须接受强制检测的市民；“安心出行”实名制则将会暂缓落实。

综合彭博社、香港《明报》和《经济日报》报道，多名港府消息人士透露，港府短期目标是要以低成本和精准的策略，缩短入境人士的酒店隔离天数的同时，避免高风险染疫群体流入社区，而健康码正是为此而推出，令外地人士可安心前往香港，加大中国大陆对香港的信心。

据了解，目前港府最新方案是将核酸检测阳性者列为“红码”，配合隔离手环，确保他们不能进入高风险场所；“黄码”则针对入境检疫人员，作用是让他们在隔离剩下几天可持码在外出活动，例如搭车、“点对点”上班等，减少检疫不便，但他们仍禁止进入食肆、卡拉OK和健身室等涉脱口罩活动的高风险场所。

此外，港府内部也正在研究缩短检疫期，如五天酒店、两天居家检疫、“4+3”等不同方案。

消息人士称，健康码暂时将不会适用于在家检疫的密切接触者或须进行检测人士，以免让政策失焦，同时还考虑到不少市民在离开场所时不会登出“安心出行”，落实健康码可能导致大量市民被列为高风险人群而“错杀良民”。

消息人士称，目前港府仍在研究如何落实具体安排，因为疫苗通行证本身就已上载了市民的姓名等资料，本身具有实名制的功能，能达到辨识红、黄码持有人的效果；但透过进一步修改“安心出行”实施实名的红、黄码，高风险处所人员就会更容易认出红、黄码，阻止高风险者的功效更大。但港府认为，这并非现阶段急于处理的事项。

与此同时，《经济日报》引述香港行政会议召集人叶刘淑仪的话说，香港特首李家超已向中国大陆提交陆港通关的计划，但在与大陆达成共识之前，不会公开讨论这项计划。