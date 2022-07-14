美里根号航母打击群在南中国海执行安全任务

美国海军说，美国里根号（USS Ronald Reagan）航空母舰打击群星期三（7月13日）在南中国海执行例行安全任务。这是该航母编队今年首次进入南中国海巡弋。

综合路透社和美国之音报道，美国印太司令部13日发布新闻稿说，里根号航母打击群在南中国海期间，将举行海上安全演练，其中包括固定翼和旋翼飞机的飞行行动、海上打击操演以及水面与空中部队的协同战术训练。

新闻稿还说，航母在南中国海的行动是美国海军在印太地区例行行动的一部分。”

美国海军说，该打击群包括美国海军唯一一艘前沿部署的航空母舰里根号（USS Ronald Reagan）、第五舰载机联队（CVW 5）、第70特遣队（Task Force 70）和第15驱逐舰中队（DESRON 15）的舰载人员，以及提康德罗加级导弹巡洋舰安提坦号（USS Antietam）和导弹驱逐舰希金斯号（USS Higgins）。

第70特遣部队/第五航母打击群司令、海军少将迈克尔·唐纳利（Michael Donnelly）在声明中说：“我们的打击群始终保持能力和战备，我们在南中国海开展活动期间也将持续聚焦这一点，以展示我们对该地区的承诺。”

里根号航母舰长、海军上校弗雷德‧戈德哈默（Fred Goldhammer）说：“我们在南中国海的存在，表明美国对一个自由开放印太地区的承诺。”

里根号航母打击群上个月访问了关岛，之后一直向西航行。这支航母编队去年6月也曾进入南中国海开展例行行动。

中国的南海战略态势感知13日说，根据航母舰载机的最新飞行轨迹判断，里根号航母战斗群“目前正位南沙群岛以南海域活动”。

中国政府目前还未就美国里根号航母战斗群巡弋南中国海做出回应。

美国导弹驱逐舰本福德号（USS Benfold）13日也驶近南中国海西沙群岛附近海域，引来北京当局的愤怒回应。

美国海军称本福德号在西沙群岛附近海域“行使航行权利和自由”，并说这“符合国际法”。

据解放军“南部战区”微信公号13日发布的消息，南部战区新闻发言人田军里说，美国本福德号导弹驱逐舰星期三未经中国政府批准，非法闯入中国西沙领海，解放军南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。

田军里批美军此举严重侵犯中国主权和安全，严重破坏南中国海地区和平稳定，严重违反国际法和国际关系准则，是美国“大搞航行霸权制造南海军事化”的又一铁证。

美国海军说，中方对本福德号此次任务的说法“不实”，这是中国最近一连串“针对美国海军合法行动的错误指控，以及在南中国海提出损害其东南亚邻国利益、过度且不正当海洋权益主张”的动作之一。

美国海军还说，要捍卫国际法允许范畴内每个国家的飞行、航行与运作权利，强调“中国的任何说法都阻挡不了我们”。