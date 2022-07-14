彭博：中国准备拨7.2万亿人民币用于基建项目

彭博社预计，中国政府将拨出7.2万亿元（人民币，下同，约1.49万亿新元）的资金用于基础设施建设，这将是中国政府从管控债务转向支持受疫情影响经济的关键性转变。

上述数字是彭博社基于官方报告推测出中国政府支持的资金。据知情人士说，这个数字包括中国政府发行的史无前例的1.5万亿元专项债券，主要用于基建项目，地方政府可能被允许在今年下半年出售这些债券。

花旗集团称，随着中国政府扩大资金支持，今年中国基础建设投资可能会比去年多出7%。

花旗集团首席中国经济学家余向荣认为，中国已经进入基础设施发展的新周期，这将会是一种新常态。他说，由于在去杠杆政策下，限制基建的趋势已结束，预计今年固定资产投资的总体增长将达到6%左右，并为中国的国内生产总值（GDP）增长贡献两个百分点。

中国国家主席习近平今年4月主持中共中央财经委会议时，强调了基础设施建设对经济发展的重要性，并要求全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。

考虑到来自私人来源和商业银行的融资，目前还不清楚将有多少资金用于基础设施。余向荣预计这个数字是16.5万亿元，但植信投资首席经济学家兼研究院院长连平则预计今年的支出可能达到19万亿元，并为中国GDP增长贡献3.7个百分点。

不过报道称，尽管中国政府花了大手笔支持基建，整体基础设施投资增长可能不会有显著增长。虽然中国政府允许地方政府发行更多债券，但地方政府仍须管控隐形债务的风险；其次，基建的财政资金来源需要得到商业银行和私人投资者贷款的支持，但两者均可能不会愿意在风险环境中提供贷款；最后，近年来各地方政府都难以找到能够产生足够大的回报以偿还专项债券的基建项目。

虽然中国政府正呼吁地方政府加大支出，但外界的态度是否会有转变仍有待观察。

彭博社引述大多数经济学家认为，即使有大规模的基建项目推动，中国政府仍难以达成5.5%左右的GDP增长目标。中国一些城市在今年下半年仍有可能再次进入封锁，房地产市场仍处于深度低迷状态，海外市场对中国商品的需求预计也会减弱。经济学家一致预测是，今年的中国经济增长率为4.1%。

基建资金来源方面，报道称，今年中国一般公共预算预计将达到26.7万亿元，预计其中约会有2.3万亿元可用于基建；在地方政府通过出售土地获得的财政收入中，10%的土地出售相关收入用于基建，但由于房地产的不景气，截至5月底的趋势，约只有7000亿元可用于基建支出。

地方政府专项债券目前是基础设施资金的主要来源。彭博社基于中国财政部副部长许宏才今年4月提供的数据推算出，截至3月底售出的债券中约60%用于基建，意味着今年3.65万亿元的专项债券销售配额和正在考虑的额外发行量中，3.1万亿元可用于资助基建。

另外，中国人民银行上月也下令政策性银行为基础设施项目调增8000亿元资金，但目前仍不清楚这些资金是否会在今年全部使用；中国国有公司如中铁集团和中国移动也是大宗项目的主要投资者，前者才被允许发行3000亿元的铁路建设债券。