烂尾楼停贷潮致A股H股银行股集体走低

“多地烂尾楼业主公告强制停贷”一事星期二（7月12日）晚登上微博热搜后，A股和H股金融银行股应声下跌，其中招商银行首当其冲，招商银行H股星期四（14日）还一度跌破7%。

综合香港《明报》、第一财经、网易财经等报道，停贷风波传出后，不单影响多个中国房产股承压，也接连拖累中国银行的股价表现。除了招商银行，邮储银行H股星期四也跌破4％。

A股银行股也低开低走，其中招商银行跌超5%，成都银行、宁波银行、平安银行全线下挫；中国房产股也成为重灾区，其中旭辉控股星期四早一度跌破7%，碧桂园、融信中国、富力地产等也跟跌。

中国全国多地烂尾楼盘业主联合强制断供，引起外界关注按揭合理性、银行对预售资金监管有无失责的同时，对后续风险暴露的担忧也逐渐增多。花旗发表报告估计，中国银行可能会因买家停贷烂尾楼按揭而产生巨额不良贷款，预计涉款高达5610亿元人民币（1163亿新元）。

目前，网络上流传出来的断供项目已有约150个，涉及河南、湖南、河北等至少20个地区。业内人士普遍认为，“烂尾”“断供”均属于地产行业下行周期暴露出来的问题，难免对银行带来直接和间接的风险冲击，但尚不构成系统性冲击。

不过，烂尾楼业主们在多份强制停贷告知书中提及，各银行存在不同程度的典型的违规发放贷款，未履行资金监管义务的行为。

对此，广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉分析，银行作为资金监管方，过去过于注重抵押物安全及地产带来的收益。于是，房价上涨的时候，各家银行抢占市场，看好楼市前景，不惜突破政策底线。如今，烂尾大面积出现，银行又开始保护债权，收紧预售资金。