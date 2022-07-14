港反修例期间中枪学生潜逃台湾时被捕

2019年香港反修例运动期间，在荃湾被警察开枪击中左胸的学生曾志健星期三（7月13日）与其他三名男子，在西贡黄石码头坐快艇潜逃台湾时被捕，14日在区域法院提堂。辩方律师申请押后案件至9月13日再讯，便于曾志健向律师索取法律意见。

综合网媒“香港01”、《大公报》《星岛日报》等报道，现年21岁的曾志健，在案发时就读于荃湾公立何传耀纪念中学，2019年10月1日在荃湾反修例示威中被实弹击中，经治理后康复，事后被警方控告一项“参与暴动”罪及两项袭警罪。

曾志健2020年12月22日未如期现身法院应讯，法庭最终应控方要求发出拘捕令。之后有海外组织代曾志健发声明，指曾志健正在流亡，但没交代身在何处。

香港警方13日凌晨4时许在西贡大网仔路北潭涌巴士总站拘捕四名男子，包括曾志健、冯清华、王恺铭及黄姓少年，四人均涉及反修例案件被通缉。消息指，四人13日凌晨计划到西贡黄石码头乘快艇前往台湾，但在北潭涌巴士总站被警方拘捕。

根据司法机构网页显示，曾志健的案件排期至14日于区域法院下午再讯，程序为依令缉捕归案（Re-arrested on Warrant）。

辩方律师没有为曾志健提出保释申请，但申请押后案件至9月13日再讯，以便曾志健向律师索取法律意见。