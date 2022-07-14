王鸿薇指林智坚幕僚指导中华大学脱罪说辞

在指控民进党籍桃园市长参选人林智坚抄袭论文后，国民党籍台北市议员王鸿薇星期四（7月14日）再指控林志坚幕僚事后指导中华大学如何说辞为林智坚脱罪。

据台湾《联合报》报道，王鸿薇星期四早上举行记者会说，民政处处长张力可是跟着林智坚八年的幕僚，也是林智坚请辞新竹市长参与桃园市长选战的四名贴身幕僚之一。

林智坚7月被指控在中华大学和台湾大学的两篇硕士论文均涉嫌抄袭，深陷风波。王鸿薇称，张力可本月4日在爆发论文门风波后，就向中华大学传信息，指导大学如何说辞回应新竹科学园区管理局。

王鸿薇出示电话截图称，张力可就新竹科学园区管理局所做的说明，分别以“法律面”、“契约面”、“道德面”指导说辞。张力可在法律面要求中华大学说“难论定所谓之著作权侵害”，契约面上说“契约上没有违反”、道德面上说“没有瑕疵”。

王鸿薇称，张力可的说辞坐实了论文著作人是中华大学，林智坚没有资格声称有著作权，且契约有明订保密条约，“张力可故意曲解，最夸张的是他连道德责任都想逃，这样的说词坐实他们要中华大学未审先判，通通都要说林智坚没有问题”。

王鸿薇批评林智坚为了自身丑闻，尝试影响中华大学判断，并称他没有资格担任行政首长。她呼吁林智坚大方面对挑战，还邀请林智坚一起就他的论文辩论，证明论文原创、经得起考验。