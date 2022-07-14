蓝营民调：九成台湾民众觉得缺电严重

国民党智库最新民调显示，近九成台湾民众觉得台湾缺电严重，七成民众对稳定供电没信心。

据中时新闻网报道，国民党立委江启臣的“启思民本基金会”本月7日至12日针对台湾总统蔡英文施政满意度和能源政策进行民调。

民调显示，蔡英文政府施政满意度方面，15.5%受访民众表示十分满意、20.5%有点满意、20.8%有点不满意、35.9%非常不满意，即一半以上受访民众回答不满意，也有62.3％民众对于政府能源政策感到不满意。

电价方面，19.7％民众认为电价太低，35.2％觉得电价刚刚好，37.9％民众则认为电价太高。赞成涨电价民众占33.7％，不赞成者占63.7％。

民调也显示，有高达87.3％认为台湾缺电问题严重，其中认为50%受访民众认为非常严重，只有10.6％民众认为不严重，同时也有高达71.3％民众对政府稳定供电没信心，有信心者只有26.7％。

在能源配比部分，问卷问及火力、核能跟再生能源哪个占比应该优先提升，回答核能的民众高达48.8％，再生能源37.9％，火力则只有5.7％。火力更是被认为最该优先减少的能源，多达56.7％。

江启臣说，网络民调当中，政党选民明显比例较低，中间选民比重较高，高达55.35％是中间选民。但这是否代表网络平台可以找到更多中间选民，则有待调查。

江启臣说，能源跟用电是非常民生的议题，透过这样的调查结果，政府要了解民意在哪里。他认为，这份民调很清楚地表示民众希望多元、稳定及安全的供电，而且要合理价格的供电，这些最基本期待都是政府基本责任，基本的供电做不好，就不用谈其他事。