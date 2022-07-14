中国全国侨联副主席：民主党须反省悔改 否则未必有资格参选下届区选

中国全国侨联副主席卢文瑞撰文指出，香港民主党必须彻底反省过往错误行为，才符合爱国者的最起码条件，否则民主党成员是否符合资格参选下届区议会选举，将是未知数。

也是中国和平统一促进会香港总会理事长的卢文端在香港《明报》发表题为“民主党的生路与死路”的文章中提到，民主党若想以一个参政的政党继续在港生存，该党主事者应认真研读中国国家主席习近平的七一讲话，其中至少有两个内容民主党可以对号入座。

他说，第一段话是“社会主义制度是中华人民共和国的根本制度，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，特别行政区所有居民应该自觉尊重和维护国家的根本制度”；第二段话是“香港居民，不管从事什么职业、信奉什么理念，只要真心拥护‘一国两制’方针，只要热爱香港这个家园，只要遵守《基本法》和特别行政区法律，都是建设香港的积极力量，都可以出一份力、作一份贡献”。

卢文瑞认为，习近平这两段话有广泛的社会意义，但从分析民主党问题的角度来理解，前一段涉及民主党过去问题的思想根源，后一段事关民主党未来出路的历史选择。

他说，民主党过往不断煽动政争，“逢中央必反”、“逢特区政府必反”，在立法会拉布瘫痪施政，参与“反修例运动”、“违法初选”，勾结外国干预港事，公然杯葛对抗新选制等。民主党这些所为，与其思想深层的反共意识直接有关。

卢文瑞指出，民主党作为香港特区参政的政党，其强烈反共意识及行为，本质上是对抗共产党领导的国家基本制度，这与“一国两制”本意相背离。

他认为，民主党要符合爱国者的最起码条件，成为“积极力量”，至少要做到两点：一是坚决“去反共化”，从思想深层挖掉“拒共反共”病根，重回香港宪政框架，切实做到尊重共产党领导的国家基本制度；二是彻底反省过往错误行为，真心诚意痛改前非，用实际行动表明改弦更张，不做危害国家安全和损害香港繁荣稳定的事。

卢文瑞说，民主党已表示有意参加明年区议会选举。然而新选制本身已是《基本法》一部分，民主党杯葛新选制下的立法会选举，留下对抗新选制、对抗《基本法》的纪录，民主党因此会面对是否拥护《基本法》、效忠香港特区的质疑，其成员是否符合资格参选下届区议会选举，也难免成为疑问。

卢文端相信，新选制下的区议会选举不仅会保留直选议席，而且安排上将为符合爱国者条件的非建制派人士预留很大空间，但若民主党依然自我感觉良好、我行我素，到时以民主党的身份成为“入闸”参选障碍，民主党可真的要成鸟兽散了。