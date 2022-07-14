中国首次发现2.55亿年前真钱伯兽化石

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所科研团队在内蒙古大青山发现的一件“怪物”化石，最新研究确认是已灭绝的、约2.55亿年前的兽头类动物“真钱伯兽”。初步研究结果表明，这个真钱伯兽可能不具备相关纪录片所描述的毒杀捕食能力。

据中新社报道，这是中国境内首次发现真钱伯兽化石，也是真钱伯兽化石发现至今近百年来世界上迄今所知的第三件化石标本，此前仅在南非发现两件真钱伯兽头骨化石。

内蒙古大青山二叠纪晚期（距今约2.56亿年至2.52亿年）地层中发现的真钱伯兽化石，是一件近乎完整的带下颌的头骨标本，由中科院古脊椎所刘俊研究员团队在野外科考时发现，经过精细修复和形态对比研究，认为其属于真钱伯兽属，但形态与南非的化石标本存在差异，故建立新种，并按学界惯例以发现者姓氏命名为“刘氏真钱伯兽”。

“刘氏真钱伯兽”化石发现及最新研究进展论文，由刘俊研究员与阿根廷阿卜杜拉教授合作完成，并于当地时间7月13日在国际专业学术期刊《生物学快报》在线发表。

刘俊近日在北京受访时介绍说，真钱伯兽这种远古动物，已知最大头长仅约10厘米，是最独特的一种兽头类。在英国广播公司（BBC）出版的纪录片《与怪物同行》系列中，水龙兽被一种叫真钱伯兽的兽头类所捕食，提到它用毒来杀死猎物，类似科摩多巨蜥。那么，真钱伯兽是有毒腺的兽头类动物吗？

刘俊说，研究团队对真钱伯兽是否存在毒腺进行探讨认为，“刘氏真钱伯兽”目前的形态研究支持前颌骨窝容纳气味腺而不是毒腺的假说，因此，真钱伯兽可能不具备纪录片所描述的毒杀并捕食成年水龙兽的能力。

他指出，在与南非相距万里之外的中国发现第三件真钱伯兽头骨化石，虽有些出乎意料，但对于二叠纪晚期也很正常，此前在中国新疆就发现过南非很丰富的双刺齿兽，内蒙古大青山也有苏格兰首先发现的埃尔金龙以及老挝首先命名的老挝鳄等动物化石。

刘俊说，大青山这件新发现化石采集回北京后立即进行专业修复，研究发现在其犬齿后面有一个椭球状的窝，而且后面没有牙齿，这一典型特征让他马上想到真钱伯兽，并立即与曾经拍摄过的英国收藏的标本进行对比，同时与相关国际合作者开展交流研讨，最终确认该化石是与南非标本存在差异的真钱伯兽，并建立新种“刘氏真钱伯兽”。

刘俊说，这次研究中最关注的是“刘氏真钱伯兽”是否有毒牙的存在，特别是其犬齿，不过，通过计算机断层扫描（CT）化石标本，却没有发现任何支持毒腺或毒牙的证据，“我们目前的研究结果，支持真钱伯兽前颌骨窝容纳气味腺而不是毒腺的假说，这样它可能就无法攻击成年水龙兽大小的动物了”。

他透露，研究团队后续还将对化石标本进行深入研究，补充更扎实的证据来讨论“刘氏真钱伯兽”前颌骨窝的功能。