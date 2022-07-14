陈时中请辞参选台北市长

执政的民进党星期三（7月13日）征召卫福部长陈时中参选台北市长，陈时中14日在参加最后一次行政院院会后请辞。行政院长苏贞昌在会上肯定陈时中的抗疫表现，并指陈时中是近25年来任期最长的卫福部长。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，陈时中2017年2月8日接任卫福部长，至今就任1985天。他14日在行政院院会中报告“长照2.0执行成果”后提出辞呈，并出席行政院会后记者会。

苏贞昌在会上肯定陈时中是“有理想、会擘划、擅沟通、会贯彻的好部长”。他说，以陈时中的政策规画能力，绝佳的行动力与执行力，在中央各部会团结合作，从小到老、从健康到温暖，都可看出有能力、热情与理想，现在要为自己出生的台北市做出贡献，展开大步向前，让台北市更好，与国际往来，让全世界看到台北市。

苏贞昌说，陈时中从上任后带领卫福部，在疫情暴发后担任指挥官。指挥中心成立至今907天，两年多来看着陈部长兼任指挥官、带领指挥中心和卫福部与医生护士药师，医护团队从中央到地方一起合作，任重道远，就是为了照顾国人健康、对抗变化莫测的病毒。

苏贞昌表明，陈时中的辛苦大家有目共睹，每天下午2点睡午觉时间锲而不捨，亲自主持记者会已达581场。他沉稳、专业、善于沟通、逻辑清楚、适切回应提问、温暖周到，连外国记者都肯定其公信力。

苏贞昌强调，陈时中坚定、温暖的人格特质与高EQ也稳定疫情间的人心。也因有他当指挥官，取得大家信任，台湾民众密切合作，连续创下253天本土零确诊纪录，也是全球最长纪录。

苏贞昌说，疫情不断变化，台湾稳住疫情，在疫情严峻中，还能拼出最好的经济成绩，实在不简单。疫情一波接着一波，陈时中始终能团结民心、因应妥善、突破各种困难，让疫情冲击降到最小，非常不简单。

苏贞昌将待陈时中请辞后，展开接任人选的正式征询，目前外界看好卫福部政务次长薛瑞元接任卫福部部长。不过行政院日前表示， 卫福部长接任人选，会等陈时中提出辞呈后，由政院适时公布接任人选，以确保卫福部的政务运作与指挥中心的防疫工作，都能无缝接轨稳健进行。

国民党立法院党团14日指出，彭博社公布6月全球冠病防疫韧性排名榜（Covid Resilience Ranking），台湾在53个国家和地区中名列倒数第二，但陈时中不负责、不道歉，甚至还说防疫做得不错。国民党立委赖士葆批评，陈时中防疫失败还落跑去选举“怎有脸选”、“太小看台北市民”。

针对媒体追问外界质疑他落跑参选，陈时中重申自己没有落跑，并说政务官是随政务任命执行任务，在职每一天都兢兢业业执行业务。他自认在任内表现及格，实际分数则要由大家公评。

由于行政院长苏贞昌尚未核定辞呈，陈时中目前仍是卫福部长、指挥中心指挥官。他说，私人、选举行程将请假才做，未来离开职务后，不在其位就不谋其政。