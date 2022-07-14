中国上半年CPI涨1.7% 发改委：与国际高通胀鲜明对比

中国国家发改委价格司长万劲松星期四（7月14日）说，中国物价持续运行在合理区间，上半年居民消费价格指数（CPI）平均上涨1.7%，涨幅明显低于其他主要经济体，与国际高通胀形成鲜明对比。

综合澎湃新闻和中新网报道，万劲松在中国发改委举行的上半年经济形势媒体吹风会上回答媒体相关提问时说，今年以来，国际能源、粮食价格大幅上涨，美欧等主要经济体通胀居高不下，最近几个月CPI涨幅达到8%以上，创近40年或有纪录以来新高，昨晚美国发布的6月份CPI涨幅更是高达9.1%，再创新高。

万劲松说，中国物价持续运行在合理区间，上半年CPI平均上涨1.7%，涨幅明显低于其他主要经济体，与国际高通胀形成鲜明对比。他说，今年以来，国家发改委深入贯彻落实中共中央、国务院决策部署，持续加强粮食、煤炭等重要商品产供储销体系建设，以国内保供稳价的确定性应对外部环境的不确定性，有力地保障了物价基本稳定。粮食等重要民生商品方面，全力稳定粮食生产，加强调控稳定生猪产能，强化蔬菜产销衔接，千方百计做好重要民生商品保供稳价工作。

万劲松还说，乌克兰危机以来，中国食品价格平均上涨1.4%左右，远低于美欧国家7.5%至9.5%的涨幅。能源方面，中国持续加大煤炭增产增供力度，完善煤炭市场价格形成机制，引导煤炭价格在合理区间运行，通过稳煤价来稳电价、稳定用能成本，居民用电、用气价格始终保持基本稳定。而美欧等主要经济体居民用电、用气价格大幅上涨，比如5月份欧元区电力价格同比上涨30%左右、燃气价格同比涨幅高达50%左右。

对于今年下半年，万劲松指出，受国际通胀高企、乌克兰危机、疫情等因素影响，中国物价运行面临的不确定、不稳定因素仍然较多，但有底气、有信心、有能力继续保持物价运行在合理区间，全年3%左右的CPI预期目标是可以实现的。