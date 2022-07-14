CECC倡制裁林定国等16人 港府批美以卑劣行为恫吓检控官员

美国国会及行政当局中国委员会（CECC）最新研究报告指出，自2019年6月以来，香港律政司根据《香港国安法》以及与示威相关的指控，已至少起诉2944人，其中一些案件涉及侵犯人权。报告提及新任律政司司长林定国和15名刑事检控专员与上述案件有关，建议美国对他们实施制裁措施。香港特区政府强烈谴责这份报告，称以卑劣行为尝试恫吓香港检控官员。

据网媒“香港01”报道，CECC星期二（7月12日）发表这份题为《香港检控官在政治起诉中发挥关键作用》的报告，指香港政治犯人数不断增加，以及律政司和刑事检控专员在扩大任意拘留方面发挥的作用，因此认为美国和国际社会可能需采取行动，以应对香港法治和人权被侵蚀的情况。

CECC称，这些行动包括根据《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act）和《香港人权与民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）的授权，实施制裁措施。

港府强烈谴责这份报告，认为是散播不符事实的诋毁，并尝试以制裁恫吓检控人员，展示该委员会卑劣的霸凌行为。

港府发言人引用《基本法》第63条指：香港特别行政区律政司主管刑事检察工作，不受任何干涉，“干涉”包括任何外部干涉。发言人称，检控决定一向并将继续根据法律、证据和《检控守则》作出，仅此而已。香港是法治社会，不论刑事罪行的性质或涉案者的背景，包括政治背景，上述原则同样适用。

港府发言人称，报告点名制裁律政司司长和检控人员，是公然践踏法律公义，尝试以霸权主义威吓尽忠职守、秉承公义的特区政府官员履行应有的检控职务，粗暴干涉香港事务，严重违反国际法的基本原则。

发言人还说，该委员会尝试把谎言重复一百次，假做成真理，只反映其小人之心、下流行为。

林定国重申不担心制裁，并说：“我们无所畏惧。我对我的同事充满信心，并将竭尽所能，确保他们能够毫无忧虑地履行职务。”