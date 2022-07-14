兰州新增86起本土病例 官方称已发生社区传播

中国甘肃省兰州市冠病疫情升温，星期三（7月13日）通报86起本土阳性病例。兰州市官方研判，本次疫情处于上升期，并已发生社区传播。

据甘肃省卫生健康委员会星期四（14日）通报，兰州市新增36起本土确诊病例，其中城关区28起，安宁区四起，榆中县两起，七里河区一起，西固区一起；新增50例无症状感染者，其中城关区36例，安宁区12例，七里河区一例，永登县一例。

截至星期四早上10时，本次疫情兰州全市累计报告本土确诊病例48起，无症状感染者145例。

据央视新闻报道，兰州市人民政府副市长杨德智星期四早上在疫情防控工作新闻发布会上说，本次疫情为传染性极强的奥密克戎变异毒株，代际传播间隔短，传染性强，传播速度快，已经发生了社区传播，疫情处于上升期。

杨德智通报，7月12日下午3时开始的第四轮主城区和重点县域大规模核酸检测共采样203.72万人次，共筛查出阳性人员39人。

兰州市冠病疫情联防联控领导小组办公室发布通告宣布，自7月14日零时起，全市新增五个高风险区和25个中风险区。中高风险区所在县区的其他区域要严格落实低风险区各项管控措施。区域内各类人员按照要求开展核酸检测，尽量减少外出、不聚集、不扎堆，做好个人防护，非必要不离开本区域；严格落实进入室内公共场所预约、错峰、限流、测温、登记、戴口罩等措施。

兰州市星期一起对四个主城区实行临时管控后，星期三进一步收紧管控，对全市所有小区实行封闭管理，禁止堂食、所有休闲娱乐场所关闭、要求全市人员非必要不离市。