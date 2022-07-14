台湾要求富士康投资任何陆企前须经政府批准

台湾政府将要求鸿海集团旗下的富士康在投资中国大陆芯片公司前，须获得台湾政府的批准。

台湾经济部投资审议委员会副执行秘书吕贞慧星期四（7月14日）告诉路透社，台湾经济部星期三已与富士康进行接触，提醒富士康在做任何涉及中国大陆芯片公司的投资前，都须经过台湾政府的审查。

吕贞慧说，如果富士康违反规定，可能会被处以2500万元新台币（约117.01万新元）的罚款。投资审议委员会也已向经济部长王美花报告这项计划。

台湾媒体早前报道称，富士康旗下、在中国上市的富士康工业互联网股份有限公司，计划出资98亿元人民币（约20.36亿新元）购买中国大陆芯片公司紫光集团的股份，作为富士康进一步进入芯片制造领域计划的一部分。

富士康星期三在给路透社的声明中称，公司将按照规定处理此案，但没有证实对紫光集团的任何投资计划。

作为中国大陆清华大学的一个分支机构，清华紫光集团在过去10年中，一直是大陆芯片行业的潜在领头羊之一。但紫光集团在前董事长赵伟国的领导下陷入债务危机，2020年底更拖欠一笔债务，最终在2021年宣布破产重组。

台湾政府近来对北京推动半导体产业的尝试越来越有戒心，担忧北京的经济间谍活动将窃取台湾先进的芯片制程技术。台湾政府近期还出台一系列法律，要求科技公司高管前往大陆前须通报政府、限制台湾科技公司对大陆企业的融资，还增设经济间谍罪。