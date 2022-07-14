农行建行等回应“停贷潮”：规模较小 总体风险可控

针对近段时间中国楼市发生的业主强制“停贷”潮，农业银行、建设银行、兴业银行等多家上市银行星期四（7月14日）相继发布楼盘按揭贷款排查公告。公告称，涉及“保交楼”风险的业务规模较小，总体风险可控。

根据南方都市报报道，农业银行公告称，针对近期个别房地产企业风险暴露、住房开发项目延期交付情况，农业银行高度重视，迅速行动，已在总行层面建立统筹协调机制，在全系统组织开展住房项目“保交楼”情况排查。

公告说，截至2022年6月末，全行个人住房贷款余额5.34万亿元（人民币，下同，约1.11万亿新元）。其中一手楼合作楼盘5.7万个，一手楼按揭贷款余额3.97万亿元。已初步认定存在“保交楼”风险的楼盘涉及逾期按揭贷款余额6.6亿元，占全行按揭贷款余额的0.012%，占一手楼按揭贷款余额的0.017%。目前涉及“保交楼”风险的业务规模较小，总体风险可控。

公告还说，下一步农业银行将始终坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，严格落实金融监管要求，积极配合地方政府做好“保交楼、保民生、保稳定”金融服务，维护房地产市场平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。

建设银行公告也称，当前部分地区停工缓建和未按时交付楼盘情况，涉及本行规模较小，总体风险可控。公告还称，建行将密切关注合作企业和楼盘情况，积极配合地方政府做好客户服务工作，与客户做好沟通，促进房地产市场平稳健康发展。

此外，兴业银行业也发布了对网传“停贷事件”涉及楼盘按揭贷款情况排查的公告。公告称，近日对网传 “停贷事件”消息中涉及的楼盘迅速开展了排查。经排查，截至目前本公司涉及“停贷事件”楼盘相关按揭贷款余额16亿元（其中不良贷款余额0.75亿元），已出现停止还款的按揭金额3.84亿元，主要集中在河南地区。得益于前期本公司对按揭贷款的差异化准入和管理要求，公司已介入的且存在烂尾风险的按揭贷款总体规模较小，不会对本公司经营构成重大影响。

中国近两周多个地方出现烂尾楼业主集体强制停贷的情况，涉及包括河南、山西、江西、湖南、湖北等多个省份。根据克而瑞研究中心数据，截至7月13日，业主发布的强制停贷楼盘个数已达106个。

停贷首当其冲的银行股近日持续回调，星期四（14日）上午再度大跌，房地产开发、建筑材料、厨卫电器、建筑装饰等多个板块也纷纷下挫。14日上午A股市场，招商银行、平安银行、邮储银行、兴业银行等跌幅居前。招商银行A股一度跌超6%，而后跌幅收窄。